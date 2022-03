Chi è nato oggi 8 marzo: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 8 marzo. Iniziamo da Bianca Atzei, cantante nata a Milano nel 1987. Il suo esordio nell’ambiente musicale risale al 2012 e alla sua partecipazione a Sanremo Social, concorso che le avrebbe dato accesso al Festival di Sanremo se la sua canzone, La gelosia, non fosse stata scartata. Ci ritenta nel 2013 e poi nel 2014 e finalmente l’anno dopo riesce a entrare nella selezione con il brano Il solo al mondo e torna sul palco dell’Ariston ancora nel 2017 con Ora esisti solo tu. Negli ultimi anni ha anche partecipato alla sesta edizione del programma Tale e quale show e alla tredicesima del reality L’isola dei famosi dove si è classificata seconda.

Bianca Atzei ospite di Carlo Pignatelli all’evento Bridal 2020. Photo courtesy press office

È nata oggi sempre a Milano ma nel 1975 anche Giorgia Surina che, dopo aver esordito in televisione conducendo programmi per bambini, è diventata famosa dopo essere entrata a far parte della squadra di MTV prima guidando Hitlist Italia, poi Select London e infine TRL: Total Request Live, la trasmissione che le ha dato la notorietà. Nel frattempo conduce anche Zelig Off su Italia 1 e si dedica anche alla recitazione apparendo in film come Una talpa al bioparco e in fiction come Non dirlo al mio capo.

Tantissimi auguri di buon compleanno anche a James Van Der Beek, nato in Connecticut nel 1977, famoso soprattutto per essere stato Dawson Leery in Dawson’s Creek ma anche interprete di se stesso nella sitcom Non fidarti della str**** dell’interno 23 e dei personaggi di Jonathon “Mox” Moxon in Varsity Blues, di Elijah Mundo in CSI: Cyber e di Matt Bromley in Pose.

Compie gli anni oggi anche Freddie Prinze Jr., nato a Los Angeles nel 1976, interprete di film come So cosa hai fatto, Incubo finale, Kiss Me, Il sogno di una estate, Scooby-Doo e Scooby-Doo 2 – Mostri scatenati e apparso anche in serie televisive come Friends, Boston Legal e 24.

