Chi è nato oggi 7 marzo: i compleanni glamour

Il primo personaggio famoso da ricordare tra i nati del 7 marzo è l’attrice Rachel Weisz, nata a Londra nel 1970 e diventata famosa grazie al personaggio di Evelyn Carnahan interpretato nei film La mummia e La mummia – Il ritorno, mentre ha vinto un Oscar, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award per la sua performance in The Constant Gardener, un BAFTA per il ruolo della duchessa di Marlborough Sarah Churchill ne La favorita e un Olivier Award per l’interpretazione di Blache DuBois nel revival teatrale di Un tram che si chiama Desiderio. Dopo essere stata legata al regista Darren Aronofsky, nel 2011 ha sposato a New York il collega Daniel Craig.

Un altro attore che festeggia il compleanni oggi è Bryan Cranston. Nato a Los Angeles nel 1956, è diventato famoso per l’interpretazione di Hal nella sitcom Malcolm e di Walter White nella serie televisiva Breaking Bad, vincendo per questo ruolo quattro Emmy e un Golden Globe. Con le sue interpretazioni teatrali ha vinto due Tony Award ed è anche stato candidato all’Oscar nel 2016 per il film L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo.

Tantissimi auguri di buon compleanno a Peter Sarsgaard, nato in Illinois nel 1971 e apparso in tantissimi film come Dead Man Walking – Condannato a morte, Un altro giorno in paradiso, Desert Blue, La maschera di ferro, Boys Don’t Cry, The Center of the World, Empire – Due mondi a confronto, Salton Sea – Incubi e menzogne, K-19, L’inventore di favole, La mia vita a Garden State, Kinsey, The Dying Gaul, Flightplan – Mistero in volo, Jarhead, The Skeleton Key, Orphan, An Education, Innocenti bugie, Lanterna Verde, Lovelace, Night Moves, Blue Jasmine, Black Mass – L’ultimo gangster e I magnifici 7, oltre che nelle serie tv The Killing e Dopesick – Dichiarazione di dipendenza.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Anna Magnani, nata a Roma nel 1908 e sempre nella capitale morta il 26 settembre 1973. Tra le sue performance più memorabili, ricordiamo quelle in Roma città aperta, Bellissima e La rosa tatuata, vincendo per quest’ultimo film il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista e diventando la prima attrice non anglofona ad aggiudicarsi il riconoscimento dell’Academy.

