Chi è nato oggi 7 dicembre: i compleanni glamour

Si chiama Gionata Boschetti ed è nato Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, nel 1992: insomma, il primo vip che festeggiamo tra i nati del 7 dicembre è il trapper Sfera Ebbasta. Come molti della sua generazione, anche lui ha cominciato pubblicando video su YouTube, ma ha cominciato a farsi conoscere con il suo primo album XDVR, pubblicato nel 2015. A questo sono seguiti nel 2016 Sfera Ebbasta e nel 2018 Rockstar, quest’ultimo entrato nella top 100 di Spotify, il primo disco di un cantante italiano a raggiungere questo risultato. Intorno a lui sono spesso nate controversie e polemiche, dall’esposto presentato in Senato per istigazione all’uso di sostanze stupefacenti alla strage di Corinaldo dovuta alla fuga da una discoteca della provincia di Ancona in cui il cantante era atteso per un DJ set.

Tra i nati oggi anche l’attore britannico Nicholas Hoult. Classe 1989, ha iniziato a recitare a soli sei anni, ma è diventato famoso grazie al ruolo di Marcus nel film del 2002 About a Boy e a quello di Tony Stonem nella serie televisiva Skins. A queste apparizioni sono poi seguite quelle nella pellicola di Tom Ford A Simple Man e in X-Men L’inizio, X-Men Giorni di un futuro passato, X-Men Apocalisse e X-Men Dark Phoenix nei quali interpreta Bestia. Ha anche recitato il personaggio di Nux nel film candidato a 10 Premi Oscar Mad Max: Fury Road. Dal 2012 al 2014 è stato legato a Jennifer Lawrence.

Tanti auguri di buon compleanno anche a Tom Waits, nato a Pomona in California nel 1949 e cantautore inserito da Rolling Stones all’82° posto nella classifica dei migliori cantanti di tutti i tempi. Oltre ad aver vinto il Grammy Award per gli album Bone Machine e Mule Variations ha anche recitato in molti film tra i quali ricordiamo I ragazzi della 56ª strada, Rusty il selvaggio, Cotton Club, La leggenda del re pescatore, Dracula di Bram Stoker, America oggi, Coffee and Cigarettes e La ballata di Buster Scruggs.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com