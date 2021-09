Chi è nato oggi 6 settembre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 6 settembre ce n’è uno amatissimo in Italia: Andrea Camilleri. Il creatore del commissario Montalbano, nato a Porto Empedocle nel 1926 e morto a Roma nel luglio del 2019, prima di dare vita al personaggio più amato della fiction televisiva ha lavorato come sceneggiatore, regista e anche attore, insegnando anche all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Fa il compleanno oggi anche Idris Elba, nato a Londra nel 1972. Nella sua carriera d’attore ha recitato in Luther, The Office, The Wire, Star Trek Beyond e ha interpretato il ruolo di Heimdall, il guardiano del Bifrost, nei film del Marvel Cinematic Universe. Tanti auguri anche a Chad Coleman, attore statunitense con una lunga carriera sia in televisione che al cinema e all’italiano Giulio Pampaglione, noto soprattutto per aver interpretato Antonio Mancini ne Le tre rose di Eva e sicuramente ricordato con affetto da chi era adolescente nel primi anni 2000 quando ha interpretato un piccolo ruolo in Tre metri sopra il cielo.

Happy birthday anche a Macy Gray, cantante e attrice statunitense ma nata a Canton, in Cina, nel 1967, e a Roger Waters, batterista e cantante dei Pink Floyd nato in Inghilterra nel 1963. Restiamo nel Regno Unito per fare tanti auguri anche a Pippa Middleton che potremmo definire semplicemente socialite se non fosse anche la sorella di Kate Middleton e quindi cognata del principe William.

Tanti auguri, infine, a Naomie Harris, nata a Londra nel 1976 e candidata al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2017 per il film Moonlight, a Colapesce, che in realtà si chiama Lorenzo Urciullo e che è nato in provincia di Siracusa nel 1983, e a Dolores O’Riordan, cantante del gruppo irlandese The Cranberries, nata oggi nel 1971 e morta a Londra il 15 gennaio del 2018.

