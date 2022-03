Chi è nato oggi 6 marzo: i compleanni glamour

Il nostro primo vip da ricordare tra i personagi famosi nati oggi 6 marzo è la cosmonauta russa Valentina Terskova, ovvero la prima donna nello spazio. Nata nel 1937, dopo aver lavorato come sarta e stiratrice, si appassiona al paracadutismo e, da grande ammiratrice di Jurij Gagarin, nel 1962 supera l’esame per diventare cosmonauta e, dopo un anno di addestramento, il 16 giugno 1963 venne lanciata nello spazio a bordo di Vostok 6 per una missione di tre giorni.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi c’è anche David Gilmour, nato a Cambridge nel 1946 e chitarrista dei Pink Floyd dal 1968 al 1995. Inserito dal magazine Rolling Stone al 14° posto della classifica dei più grandi chitarristi di sempre, dal 1978 ha iniziato anche la carriera da solista pubblicando quattro album in studio e due dischi dal vivo.

Tanti auguri di buon compleanno infine al cestista statunitense Shaquille O’Neal, nato nel New Jersey nel 1972 e vincitore di quattro titoli NBA con i Los Angeles Lakers e con i Miami Heat. Vincitore anche del mondiale in Canada nel 1994 e del titolo olimpico ad Atlanta nel 1996, all’annuncio del suo abbandono ai Los Angeles Lakers, la squadra decise di ritirare il numero 34, indossato da O’Neill in California, da future assegnazioni.

A spegnere le candeline il 6 marzo anche Rob Reiner, regista, attore e sceneggiatore nato a New York nel 1947 che sicuramente ricordiamo per film come Stand by Me – Ricordo di un’estate, Harry, ti presento Sally…, Codice d’onore, This Is Spinal Tap, La storia fantastica, Misery non deve morire, Il presidente – Una storia d’amore, Non è mai troppo tardi, LBJ, Getta la mamma dal treno, Insonnia d’amore, Pallottole su Broadway, Il club delle prime mogli, I colori della vittoria, EdTV e The Wolf of Wall Street.

