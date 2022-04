Chi è nato oggi 5 aprile: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 5 aprile. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Lily James, attrice britannica nata nel 1989 e diventata famosa con la serie televisiva Downton Abbey e poi Ella nel film Disney Cenerentola. Al cinema ha recitato anche in Baby Driver, L’ora più buia, Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey, Mamma Mia! Ci risiamo, Yesterday, Rebecca e La nave sepolta, mentre in televisione ha interpretato Nataša Rostova nella miniserie BBC Guerra e pace.

Compie gli anni oggi anche quello che Billboard ha considerato il più grande produttore discografico del decennio 2000-2010, ovvero Pharrell Williams. Nato in Virginia nel 1973, nella sua carriera ha vinto tredici Grammy Awards, è stato candidato due volte al Premio Oscar e una ai Golden Globe per il singolo Happy e per la produzione del film Il diritto di contare, oltre ad avere pubblicato due album come solista, In My Mind e Girl.

Sono nati oggi anche tre divi della Hollywood dei tempi d’oro. Iniziamo ricordando Bette Davis, nata in Massachusetts nel 1908 e morta in Francia nel 1989. Tra i tanti film interpretati, menzioniamo almeno Schiavo d’amore, Paura d’amare, Figlia del vento, Tramonto, Ombre malesi, Piccole volpi, Perdutamente tua, La signora Skeffington, Eva contro Eva, La diva, Che fine ha fatto Baby Jane?, Il conte di Essex, L’amica, Peccato, Angeli con la pistola, Piano… piano, dolce Carlotta, Lo scopone scientifico e Le balene d’agosto. Dieci volte candidata al Premio Oscar, che ha vinto due volte, è stata anche la prima donna a venire eletta presidente dell’Academy.

Avrebbe festeggiato oggi anche Gregory Peck, nato a San Diego nel 1916 e morto a Los Angeles il 12 giugno 2003. Inserito dall’American Film Institute al dodicesimo posto nella classifica delle più grandi star della storia del cinema, ha vinto l’Oscar nel 1962 per Il buio oltre la siepe ma è ricordato anche per film come Io ti salverò, Il caso Paradine, Le chiavi del paradiso, Il cucciolo, Barriera invisibile, Cielo di fuoco, Capitan Newman, MacArthur il generale ribelle e I ragazzi venuti dal Brasile.

Candeline sulla torta infine sarebbero state per Spencer Tracy, nato oggi a Milwaukee nel 1900 e morto a Beverly Hills il 10 giugno 1966. Ricordato per la versatilità della recitazione e per il lungo sodalizio artistico e sentimentale con Katharine Hepburn, è stato interprete di film come L’attrice, San Francisco, Capitani coraggiosi, La città dei ragazzi, Il padre della sposa, Giorno maledetto, Il vecchio e il mare, …e l’uomo creò Satana, Vincitori e vinti e Indovina chi viene a cena?

