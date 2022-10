Chi è nato oggi 30 ottobre: i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi nati il 30 ottobre, quindi tanti sono anche gli auguri di compleanno da fare oggi ai vip. Partiamo con il cantante e chitarrista Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni. Nato a Milano nel 1976, Sarcina e la sua band diventano famosi con le canzoni Dedicato a te e Vieni da me e hanno anche partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo. Francesco Sarcina ha inciso anche due dischi come solista e ha partecipato al film I soliti idioti.

Festeggia il compleanno lo stesso giorno l’imprenditrice e “first daughter” Ivanka Trump. Classe 1981, è nata a New York dall’attuale presidente degli USA e della sua prima moglie, l’ex modella ceca Ivana. Anche Ivanka ha lavorato come modella prima di dedicarsi alla carriera nell’azienda di famiglia da cui si è dimessa per diventare consigliera del padre alla Casa Bianca.

Il 30 ottobre bisogna fare gli auguri anche all’attore comico statunitense Henry Winkler. Originario anche lui di New York, dove è nato nel 1945, è noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Arthur “Fonzie” Fonzarelli nella serie televisiva Happy Days. Il suo ruolo nello storico telefilm gli ha fatto vincere due Golden Globe, ma nella sua carriera Winkler ha portato a casa anche 3 Emmy Award e nel 1981 gli è stata dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Nati oggi anche il fotografo peruviano Mario Testino e l’imprenditrice italiana Luisa Spagnoli. Testino è nato a Lima nel 1954 ed è considerato uno dei fotografi di moda più importanti del mondo. Spagnoli invece è nata a Perugia nel 1877 ed è morta a Parigi nel settembre del 1935 ed è famosa soprattutto per aver ideato il Bacio Perugina e per la catena di negozi d’abbigliamento che porta il suo nome.

