Chi è nato oggi 29 ottobre: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati il 29 ottobre! È nata oggi nel 1971 Winona Ryder, attrice statunitense tra le più celebri degli anni Novanta. Sono proprio di quel decennio, infatti, Edward mani di forbice e Sirene, i film che la fanno conoscere al grande pubblico lanciandola nell’Olimpo delle star e permettendole di partecipare a pellicole come Dracula di Bram Stoker e L’età dell’innocenza. Nel 2016 è tornata al successo interpretando il personaggio di Joyce Byers nella serie TV di Netflix Stranger Things.

Gli auguri di compleanno oggi sarebbero andati anche a Rino Gaetano, cantautore nato a Crotone nel 1951 e morto a Roma nel giugno del 1981 a causa di un incidente stradale. Tra le sue canzoni più amate non possiamo non ricordare Gianna, Mio fratello è figlio unico e Ma il cielo è sempre più blu, diventate dei veri e propri brani di culto negli anni Duemila.

Tra i festeggiati di oggi anche Luciana Littizzetto, attrice comica e cabarettista nata a Torino nel 1964. Diventata famosa presso il grande pubblico soprattutto grazie alla Gialappa’s Band e al programma di Italia 1 Mai dire gol, dal 2005 è nel cast della trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa.

Un altro personaggio famoso da ricordare tra i nati di oggi è Richard Dreyfuss, nato a New York nel 1947 e vincitore di un Oscar nel 1978 per la sua interpretazione in Goodbye amore mio! Tra i tanti altri film in cui ha recitato ricordiamo American Graffiti, Lo squalo, Stand by Me – Ricordo di un’estate, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Su e giù per Beverly Hills, Tin Men – 2 imbroglioni con signora, Sorveglianza… speciale, Occhio al testimone, Always – Per sempre, Tutte le manie di Bob e Goodbye Mr. Holland.

