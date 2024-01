Pitti Uomo: dal 9 gennaio a Firenze l’edizione 105

Fin dal 1972, anno della sua prima edizione, è uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi dell’universo moda maschile e non soltanto in Italia.

Stiamo ovviamente parlando di Pitti Immagine Uomo la più seguita e importante piattaforma internazionale incentrata sull’abbigliamento maschile e relativi accessori che anche nel 2024 animerà Firenze con il suo consueto format che prevede due edizioni all’anno. La prima, Pitti Uomo 105 è già iniziata con l’inaugurazione di martedì 9 gennaio 2024, mentre la seconda – Pitti Uomo 106 – è prevista dall’11 al 14 giugno prossimi.

Un appuntamento importante e prestigioso, si diceva, nel quale saranno presenti, nell’arco dei quattro giorni della kermesse che si chiuderà il 12, 832 marchi con la rilevante percentuale del 46% di brand esteri. Sarà una edizione ricca e come sempre interessante, con l’internazionalizzazione, la ricerca e lo scouting al centro dell’attenzione e degli appuntamenti proposti.

Pitti Uomo: tendenze e novità

Il tema dell’edizione numero 105 di Pitti Uomo, PittiTime, racconta “un percorso incessante in avanti e indietro attraverso citazioni e referenze che sembrava impossibile veder tornare”, come spiegato dal direttore generale di Pitti Immagine, Agostino Poletto.

Warren Alfie Baker x Scarosso

Un argomento indagato a partire da molteplici punti di vista e in tanti modi diversi, che prende forma tra le altre cose nella capsule collection Warren Alfie Baker x Scarosso. Caratterizzata da un’estetica vintage e stile rock ‘n’ roll, la linea è il frutto della collaborazione dello stilista britannico ma basato a Los Angeles con il marchio marchigiano.

Juicy Couture

Nello stesso solco si pongono la collezione Autunno/Inverno 2024-2025 firmata Juicy Couture, che con la sua Heritage Collection rende omaggio alle sue origini reinventando l’iconica tuta, e la proposta dedicata alla stagione fredda di Beverly Hills Polo Club.

Penfield

La riflessione sulla moda e sulla sua continua ricerca è elaborata in modo originale e unconventional dal brand americano Penfield, che sceglie Pitti per celebrare il suo New England Spirit, mentre Cycle Jeans ne fa il cuore di una proposta che mescola suggestioni vintage e spinte contemporanee nel nome del denim Made in Italy.

Alan Scott

Tra le novità dell’edizione numero 105 della manifestazione toscana ci sono anche il ritorno di G-Star RAW e di Lyle & Scott che festeggia i 105 anni, il debutto di Alan Scott che presenta la prima collezione a suo nome, e la presentazione delle nuove linee di Scaglione, concentrato sullo sviluppo di nuovi filati più leggeri, Markup che in Knit Hub fa incontrare tessuti tecnici e maglieria, Il Bisonte e Conte of Florence.

Unity

Infine, l’evento fiorentino è il palcoscenico scelto da Svevo per lanciare il suo bomber realizzato recuperando i pellami della filiera ovina italiana e da Unity per proporre la nuova collezione e il nuovo progetto di scarpa eco-friendly realizzata in collaborazione con ACBC.

Il calendario degli appuntamenti

Numerosi, come sempre, gli eventi in scaletta fin dal primo giorno della manifestazione. Presso la Sala della Scherma dell’UniCredit Theatre sarà in scena Green Talk: frontiere della moda sostenibile, conversazione che vuole fare il punto sulle prospettive della moda. E poi il lancio di Bulk, piattaforma per il reselling delle sneakers aperta sia ai negozianti che ai privati. E ancora Pitti Mags, il nuovo progetto di Pitti Immagine sulle riviste indipendenti e da collezione, e Velvet Mi Amor, un progetto-installazione interamente dedicato al velluto che è anche un libro in cui Stefano e Corinna Chiassai, padre e figlia entrambi stilisti, sperimentano sul velluto giochi di volumi e tecniche di stampa fotografica.

I fondatori di Bulk

Fra gli eventi principali, i picchi saranno probabilmente mercoledì 10 presso il Nelson Mandela Forum e giovedì 11 al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con gli eventi speciali di Luca Magliano e Steven Stokey-Daley, ospiti d’onore di Pitti Uomo 105 e vincitori, rispettivamente, del premio LVMH Karl Lagerfeld nel 2023 e dell’LVMH Prize for Young Fashion Designers nel 2022.

La boutique Ginori 1735 di Firenze

Martedì 9 presso la Stazione Leopolda sarà invece protagonista Todd Snyder scelto con il suo brand per il Designer Showcase di questa edizione di Pitti. La boutique Ginori 1735, infine, ospiterà Breaking the Mould, il progetto che vede lo storico marchio di porcellane e IED Firenze collaborare per raccontare il filo che unisce lusso e formazione attraverso quattro mise en place ideate dagli studenti per raccontare il loro pensiero su futuro, moda, formazione e intelligenza artificiale.

Cover photo credit ChillaxingROAD courtesy pittimmagine.com