Chi è nato oggi 28 marzo: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno a chiunque ci stia leggendo e, ovviamente, ai personaggi famosi, vip e celebrities che spegneranno le candeline sulla torta il 28 marzo. Tra i tanti festeggiati di oggi, non possiamo non citare Lady Gaga, ovvero Stefani Joanne Angelina Germanotta, artista camaleontica nata a New York nel 1986. Già il suo primo album The Fame, uscito nel 2008, è stato inserito dal magazine Rolling Stone tra i 100 migliori album di debutto della storia della musica. Vincitrice di un Premio Oscar, due Golden Globe, dodici Grammy Award, tre Brit Award e un BAFTA, con la sua interpretazione nel film A Star is Born e grazie alla canzone Til It Happens to You, colonna sonora del documentario The Hunting Ground, ha ricevuto altre due candidature agli Academy Award.

Photo credits Kevin Sullivan/ZUMA Press/Soevermedia

Auguri anche a Julia Stiles, nata a New York nel 1981 e nota principalmente per il personaggio di Nicky Parson nella serie di film dedicati a Jason Bourne e di Lumen Pierce nella serie televisiva Dexter. Tra gli altri ruoli interpretati dall’attrice statunitense quelli di Joan Brandwyn in Mona Lisa Smile, di Carla in Hollywood, Vermont, di Veronica Maxwell ne Il lato positivo e di Joanna Reece in Closed Circuit.

Buon compleanno anche a Vince Vaughn, nato a Minneapolis nel 1970 e interprete di film come Swingers, Rudy, Il mondo perduto – Jurassic Park, Il tempo di decidere, Psycho, The Cell, Unico testimone, Old School, Palle al balzo, 2 single a nozze, Ti odio, ti lascio, ti…, Fred Claus, Tutti insieme inevitabilmente, Il dilemma, Vicini del terzo tipo, Gli stagisti, La battaglia di Hacksaw Ridge, Cell Block 99, Dragged Across Concrete e di Frank Semyon nella seconda stagione di True Detective.

Fa il compleanno oggi anche Mike Newell, nato in Inghilterra nel 1942 e regista di film come Quattro matrimoni e un funerale, Donnie Brasco e Harry Potter e il calice di fuoco, oltre che produttore di pellicole come Traffic e Alta fedeltà.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com