Chi è nato oggi 27 ottobre: i compleanni glamour

Quali personaggi famosi e quali celebrities spengono le candeline oggi 27 ottobre? Iniziamo augurando cento di questi giorni a un attore, regista e sceneggiatore nato a Castiglion Fiorentino nel 1952 e che non ha bisogno di presentazioni: Roberto Benigni. Inizia a farsi notare all’inizio degli anni Ottanta in teatro e in televisione come personaggio scomodo e senza peli sulla lingua, ma il grande successo arriva nel 1984 con Non ci resta che piangere da lui scritto, diretto e interpretato accanto a Massimo Troisi. A questo seguono altri trionfi di pubblico come Il piccolo diavolo, Johnny Stecchino e, nel 1997, La vita è bella, il film che gli farà vincere nel 1999 l’Oscar come miglior attore protagonista, il terzo andato a una personalità italiana dopo quelli di Anna Magnani e Sophia Loren. Negli ultimi anni si è impegnato in teatro e TV come lettore e interprete della Divina Commedia.

Tanti auguri anche a Federica Panicucci che è nata a Cecina nel 1967. Il grande successo arriva per lei negli anni Novanta quando diventa uno dei volti di punta di Italia 1 conducendo anche alcune edizioni del Festivalbar. Dopo un breve passaggio in RAI, nel 2006 è tornata a Mediaset guidando con successo la prima edizione de La pupa e il secchione mentre dal 2009 è in onda ogni mattina su Canale 5 con la trasmissione Mattino Cinque. Per quanto riguarda la vita privata, Panicucci ha avuto una lunga relazione con il dj Mario Fargetta e dalla loro storia, 11 anni di fidanzamento e nove di matrimonio, sono nati i due figli Sofia e Mattia. I due coniugi si sono separati nel 2005.

Spegne le candeline oggi anche Simon Le Bon, frontman della band britannica Duran Duran nato nel 1958. Con il gruppo di Birmingham ha venduto in tutto il mondo, tra album e singoli, oltre 100 milioni di copie. Tra i brani più famosi ricordiamo Hungry Like the Wolf, Save a Prayer e A View to a Kill.

