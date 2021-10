Chi è nato oggi 26 ottobre: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di buon compleanno oggi 26 ottobre? Iniziamo da Silvia Toffanin, conduttrice televisiva nata a Bassano del Grappa nel 1979. Il suo esordio televisivo è avvenuto nel 2000, quando era una delle Letterine del quiz Passaparola. Il suo debutto alla conduzione avviene nel 2005 quando è alla guida di Nonsolomoda. Nel frattempo diventa giornalista professionista e si laurea in Lingue e Letterature Straniere ed entra nella redazione di Verissimo continuando a occuparsi di moda prima di passare alla conduzione del programma. Per quanto riguarda la vita privata, Toffanin è la compagna di Piersilvio Berlusconi e con lui ha avuto due figli, Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina nata nel 2015.

Silvia Toffanin a Verissimo. Photo courtesy Odi Et Amo press office

Tra i nati oggi anche gli attori Dylan McDermott e Kelly Rowan. Il primo è originario del Connecticut, dove è nato nel 1961, ed è famoso soprattutto per il personaggio dell’avvocato Bobby Donnell interpretato nella serie televisiva The Practice – Professione avvocati, ruolo che gli ha fatto guadagnare un Golden Globe nel 1999. McDermott, che è stato per lungo tempo fidanzato con Julia Roberts tra gli anni Ottanta e Novanta è noto anche per la partecipazione a Dark Blue e American Horror Story. Kelly Rowan, invece, è nata a Ottawa nel 1965 ed è conosciuta principalmente per l’interpretazione di Kirsten Cohen per tutte le quattro stagioni del teen drama The OC.

Spengono le candeline oggi, infine, anche lo scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo Carlo Lucarelli, nato a Parma nel 1960 e noto al grande pubblico soprattutto per il programma di Rai 3 Blu notte – Misteri italiani, e Hillary Clinton, ex first lady, ex senatrice dello Stato di New York, segretario di Stato durante la prima presidenza Obama e sfidante di Donald Trump durante la campagna elettorale del 2016.

Cover photo designed by lifeforstock / Freepik