Chi è nato oggi 27 novembre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 27 novembre c’è Manolo Blahnik, stilista spagnolo nato alle Canarie nel 1942. Dopo essersi laureato in letteratura a Ginevra, si trasferisce prima a Parigi e poi a Londra per proseguire gli studi in ambito artistico. È proprio nella capitale britannica che incontra Diana Vreeland, allora caporedattore di Vogue, che lo convince a occuparsi del design di scarpe. La sua prima collezione di calzature è datata 1972 e tra le sue clienti Blahnik poteva vantare nomi come Bianca Jagger e Paloma Picasso. A sancire la conferma delle Manolos nell’immaginario pop ci penserà la serie televisiva Sex and the City, andata in onda dal 1998 al 2004, in cui le celebri scarpe sono state definite la quinta star del telefilm.

Gli auguri di buon compleanno oggi sarebbero andati anche a Jimi Hendrix, chitarrista nato a Seattle nel 1942 e morto a Londra il 18 settembre del 1970. Nonostante la breve durata della sua carriera fu uno dei maggiori innovatori nell’uso della chitarra elettrica ed è considerato il più grande chitarrista di tutti i tempi, precedendo altri grandi talenti della sei corde come Eric Clapton e Jimmy Page. Tra le sue esibizioni live, sono due quelle entrate nell’immaginario collettivo: quella al festival di Monterey del 1967 in cui Hendrix concluse la sua performance dando fuoco alla chitarra, e la chiusura del festival di Woodstock del 1969 sancita da una versione distorta dell’inno nazionale americano The Star-Spangled Banner.

Fra i nati oggi anche Bruce Lee, attore, regista e artista marziale che davvero non ha bisogno di presentazioni nato a San Francisco nel 1940 e morto a Hong Kong il 20 luglio 1973. Inventore dell’arte marziale del Jeet Kune Do, resta nella memoria anche per film come Il furore della Cina colpisce ancora, Dalla Cina con furore, L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, I 3 dell’Operazione Drago e L’ultimo combattimento di Chen.

