Chi è nato oggi 28 novembre: i compleanni glamour

Come sempre, tantissimi auguri di compleanno a tutti i nati di oggi. Tra i personaggi famosi che spengono le candeline il 28 novembre c’è Martina Stella. Nata a Impruneta, in provincia di Firenze, nel 1984 ha iniziato a studiare recitazione alla fine degli anni Novanta e nel 2001 ha esordito al cinema ne L’ultimo bacio diretta da Gabriele Muccino. Pochi anni dopo debutta in teatro e poi in televisione partecipando a numerose fiction tra cui La freccia nera, Le ragazze di San Frediano e Tutti pazzi per amore 3. Negli anni ha avuto relazioni con Valentino Rossi, Lapo Elkann, Primo Reggiani e Gabriele Gregorini, dal quale ha avuto nel 2012 la figlia Ginevra. Dal 3 settembre 2016 è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia.

È nata oggi a Pola, in Croazia, Laura Antonelli, pseudonimo di Laura Antonaz. Classe 1941, tra gli anni Settanta e Ottanta ha raggiunto l’apice del successo attraversando tutti i generi cinematografica, dalla commedia leggera a quella erotica fino al dramma. Il film che le diede notorietà fu Malizia di Salvatore Samperi per il quale vinse un Nastro d’argento. Nel 1981 ricevette anche il David di Donatello per la sua interpretazione in Passione d’amore. È morta a Ladispoli il 22 giugno del 2015 a causa di un infarto.

Tanti auguri anche a Ed Harris, nato in New Jersey nel 1950, quattro volte candidato al Premio Oscar per Pollock, Apollo 13, The Truman Show (per cui ha vinto il Golden Globe) e The Hours ma presente in tantissimi altri film come Lezioni di anatomia, Appaloosa, The Abyss, Il nemico alle porte, The Rock, Mi chiamano Radio, Il mistero delle pagine perdute – National Treasure, A History of Violence, A Beautiful Mind, Snowpiercer, Phantom, Uomini veri, Americani, Il socio, Gli intrighi del potere – Nixon, Nemiche amiche, Gone Baby Gone e Madre! e nella serie televisiva Westworld – Dove tutto è concesso.

Cover photo created by freestockcenter – www.freepik.com