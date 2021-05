Chi è nato oggi 25 maggio: i compleanni glamour

Tra i tanti nati oggi, personaggi famosi, vip e celebrities che spengono le candeline il 25 maggio inziamo con il ricordare Anne Heche, attrice nata in Ohio nel 1969 e che abbiamo visto in moltissimi film, per esempio Donnie Brasco, Vulcano – Los Angeles 1997, So cosa hai fatto, Sei giorni, sette notti, Il tempo di decidere, il remake del 1998 del classico di Hitchcock Psycho, Birth – Io sono Sean, Toy Boy – Un ragazzo in vendita, Benvenuti a Cedar Rapids, Rampart e Catfight – Botte da amiche.

Festeggia il compleanno oggi Ian McKellen, attore britannico nato nel 1939 e considerato uno dei maggiori interpreti shakespeariani. Il grande pubblico lo conosce principalmente per essere stato Gandalf ne Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit e Magneto nella saga degli X-Men, ma tra i tanti film in cui ha recitato vogliamo ricordare almeno Demoni e dei e Riccardo III.

Tra i personaggi famosi nati oggi c’è anche Cillian Murphy, nato in Irlanda nel 1976 e interprete di film come 28 giorni dopo, Ritorno a Cold Mountain, Intermission, Red Eye e Sunshine, ma anche il supercattivo Jonathan Crane/Spaventapasseri nella Trilogia del Cavaliere Oscuro, Patrick Braden in Breakfast on Pluto, Robert Michael Fischer in Inception e Thomas Shelby nella serie tv Peaky Blinders.

Tanti auguri infine anche a Octavia Spencer, nata in Alabama nel 1970, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2012 per la sua interpretazione in The Help e presente in moltissime altre pellicole come Il momento di uccidere, Prossima fermata Fruitvale Station, Il diritto di contare, La forma dell’acqua, Smashed, Snowpiercer, Get on Up, Gifted, Instant Family, The Shack, Luce e Ma.

