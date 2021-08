Chi è nato oggi 25 agosto: i compleanni glamour

Chi sono i vip nati oggi? Scorrendo l’elenco dei personaggi famosi che fanno il compleanno il 25 agosto incontriamo Rachel Bilson, nata a Los Angeles nel 1981 e diventata famosa recitando i ruoli di Summer Roberts in The O.C. e Zoe Hart in Hart of Dixie. Tra le sue interpretazioni anche quelle nei film The Last Kiss e Jumper – Senza confini e nella serie televisiva Take Two.

È nato oggi in Israele nel 1968 Raz Degan che, dopo aver conquistato la fama grazie alla pubblicità dell’amaro Jägermeister, si è dedicato alla recitazione apparendo in film italiani e stranieri come Centochiodi e Alexander e concorrendo in vari reality show tra i quali Ballando con le stelle e L’isola dei famosi.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 25 agosto Blake Lively, nata a Los Angeles nel 1987 e salita alla ribalta grazie ai ruoli di Bridget Vreeland in 4 amiche e un paio di jeans e Serena van der Woodsen in Gossip Girl. Tra le sue altre interpretazioni ricordiamo quelle in The Town, Le belve, Café Society, Ammesso, New York, I Love You, La vita segreta della signora Lee, Lanterna Verde, Adaline – L’eterna giovinezza, Paradise Beach – Dentro l’incubo, Chiudi gli occhi – All I See Is You, Un piccolo favore e The Rhythm Section.

Fra le celebrities che festeggiano in questo giorno c’è Claudia Schiffer, nata in Germania nel 1970 e una delle modelle più celebri degli anni Novanta, grazie anche alla sua somiglianza con l’attrice francese Brigitte Bardot.

Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Karl Lagerfeld. Photo: Sipa/SilverHub/Soevermedia

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 25 agosto Alexander Skarsgård, nato a Stoccolma nel 1980, interprete di Eric Northman in True Blood ma presente anche in film come Zoolander, Melancholia, Quel che sapeva Maisie, Diario di una teenager, The Legend of Tarzan, Godzilla vs. Kong, Non succede, ma se succede… e Battleship, nella serie televisiva Big Little Lies – Piccole grandi bugie e nelle miniserie Generation Kill e The Stand.

Alexander Skarsgård protagonista della campagna Autunno/Inverno 2019 di Clarks. Photo courtesy press office

Avrebbe fatto il compleanno oggi anche Sean Connery, nato a Edimburgo nel 1930 e morto alle Bahamas il 31 ottobre 2020. Diventato celebre grazie al ruolo di James Bond, personaggio interpretato dal film del 1962 Agente 007 – Licenza di uccidere a quello del 1983 Mai dire mai, ha recitato anche in moltissime altre pellicole tra le quali menzioniamo Marnie, La collina del disonore, Highlander – L’ultimo immortale, Il nome della rosa, Indiana Jones e l’ultima crociata, Caccia a Ottobre Rosso, Scoprendo Forrester, The Untouchables – Gli intoccabili, La leggenda degli uomini straordinari, Assassinio sull’Orient Express, L’uomo che volle farsi re, Quell’ultimo ponte e The Rock.

