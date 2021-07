Chi è nato oggi 24 luglio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 24 luglio è d’obbligo ricordare Jennifer Lopez, nata a New York nel 1969 e, secondo Forbes, il personaggio ispanico più influente di Hollywood. Dal 1999, anno della pubblicazione del suo primo album, è entrata più volte nella Billboard 200 ed è stata tra le pochissime, insieme a Barbra Streisand e Whitney Houston, a recitare in un film e rilasciare un disco nel giro di una settimana e a portarli entrambi al numero 1 delle rispettive classifiche. A lei, e al famoso Jungle Dress Versace indossato ai Grammy Award del 2000, dobbiamo la nascita di Google Immagini: J.Lo e il suo abito verde furono talmente chiacchierati da convincere il motore di ricerca a creare una seziose dedicata esclusivamente a fotografie e disegni.

Jennifer Lopez. Picture by: Rick Davis / SplashNews.com

Tanti auguri di un felice compleanno anche a Elisabeth Moss, nata a Los Angeles nel 1982 e diventata famosa interpretando Peggy Olson in Mad Men, ruolo per cui ha vinto uno Screen Actors Guild Award. Tra gli altri personaggi che le hanno fatto guadagnare premi importanti come il Golden Globe e l’Emmy Award anche quelli di Robin Griffin in Top of the Lake – Il mistero del lago e di June Osborne in The Handmaid’s Tale, ma nella sua carriera ha recitato anche in altre celebri serie televisive come West Wing – Tutti gli uomini del Presidente e in film come Ragazze interrotte, In viaggio con una rock star, Noi, The One I Love, The Square e L’uomo invisibile.

Tra i nati oggi anche Anna Paquin, nata in Nuova Zelanda nel 1982 e giovanissima vincitrice di un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1994 per Lezioni di piano. In seguito ha recitato in tanti altri film come Amistad, Quasi famosi, Buffalo Soldiers, La 25ª ora, X-Men, The Irishman, Invito di nozze, A Walk on the Moon – Complice la luna, Jane Eyre, La vendetta di Halloween, Margaret e L’ultimo pellerossa, nella serie televisiva True Blood e nel film per la tv Il coraggio di Irena Sendler.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com