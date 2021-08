Chi è nato oggi 24 agosto: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 24 agosto. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Pierfrancesco Favino, nato a Roma nel 1969 e diventato famoso grazie al film L’ultimo bacio e alla miniserie televisiva Gino Bartali – L’intramontabile. Vincitore di una Coppa Volpi per Padrenostro e di tre David di Donatello per Romanzo criminale, Romanzo di una strage e Il traditore, ha recitato in molti altri film come El Alamein – La linea del fuoco, Baciami ancora, Le confessioni, Hammamet, Le chiavi di casa, ACAB – All Cops Are Bastards, Senza nessuna pietà, Suburra, Moglie e marito, Pane e libertà, Cosa voglio di più, L’industriale, Posti in piedi in paradiso, Nessun messaggio in segreteria, La sconosciuta, Saturno contro e Figli delle stelle.

Compie gli anni oggi anche Rupert Grint, nato in Gran Bretagna nel 1988 e interprete di Ron Weasley nella saga di Harry Potter. Tra i suoi lavori anche altri film come Pantaloncini a tutto gas, In viaggio con Evie, Cherrybomb, Wild Target, Prigionieri del ghiaccio e CBGB.

