Chi è nato oggi 23 febbraio: i compleanni glamour

Tanti, tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi 23 febbraio! Compresi, ovviamente, tutti i personaggi famosi e le celebrities che spengono le candeline in questo giorno. Tra questi c’è, per esempio, l’attrice britannica Emily Blunt, nata a Londra nel 1983 e diventata famosa per il personaggio di Emily Charlton interpretato ne Il diavolo veste Prada e che le ha fatto conquistare una candidatura ai Golden Globe. Lo stesso prestigioso premio l’ha vinto qualche anno prima con il film tv Gideon’s Daughter, mentre altre nomination sono arrivate per The Young Victoria, Il pescatore di sogni, Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins. La sua interpretazione nel film A Quiet Place, diretto dal marito Jon Krasinski, l’ha premiata nel 2018 con uno Screen Actors Guild Award.

Una giornata tutta dedicata alla recitazione al femminile, fa il compleanno oggi infatti anche Kristin Davis, ovvero la Charlotte York di Sex and the City. Nata in Colorado nel 1965, con il personaggio interpretato nella serie cult di HBO si è aggiudicata due Screen Actors Guild Award e una nomination agli Emmy e ai Golden Globe. Nel 2008 e nel 2010 ha interpretato lo stesso ruolo che le ha dato la notorietà nei due film tratti dalla serie.

A spegnere le candeline il 23 febbraio c’è anche Dakota Fanning, nata in Georgia nel 1984 e nominata per uno Screen Actors Guild Award quando aveva solo otto anni per la sua interpretazione in Mi chiamo Sam. Da bambina ha recitato anche in Man on Fire, La guerra dei mondi e La tela di Carlotta. Tra i suoi ruoli più maturi ricordiamo invece quelli interpretati in Hounddog, La vita segreta delle api, The Runaways, The Twilight Saga, Now Is Good, Night Moves, Very Good Girls, Effie Gray, Ocean’s 8 e C’era una volta a… Hollywood.

