Chi è nato oggi 22 febbraio: i compleanni glamour

Sono tanti i nati oggi ai quali bisogna fare gli auguri di buon compleanno, tra questi alcuni personaggi famosi che spengono le candeline il 22 febbraio. Tra questi ricordiamo Drew Barrymore, nata in California nel 1975 e discendente di una delle “royal family” di Hollywood. Uno dei suoi primi personaggi lo conosciamo tutti, è proprio lei infatti la piccola Gertie in E.T. Questa interpretazione la fa diventare l’attrice bambina più amata dei primi anni Ottanta e nel 1984 vince il Golden Globe per Vertenza inconciliabile. Il successo la travolge tanto da tentare il suicidio a soli 14 anni. Negli anni Novanta torna al cinema soprattutto in commedie romantiche come Prima o poi me la sposo e 50 volte il primo bacio. Dopo essere stata una delle protagoniste di Charlie’s Angels nel 2000 esplora anche ruoli drammatici apparendo in I ragazzi della mia vita, Confessioni di una mente pericolosa e Donnie Darko.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 22 febbraio anche Kyle MacLachlan, nato nello Stato di Washington nel 1959 e attore feticcio di David Lynch che lo ha diretto in Dune, Velluto blu, nella serie televisiva Twin Peaks e nel suo seguito e nel film prequel Fuoco cammina con me. MacLachlan ha lavorato molto anche in televisione apparendo per esempio in I racconti della cripta, Law & Order – Unità vittime speciali, Desperate Housewives, Sex and the City, How I Met Your Mother e Agents of S.H.I.E.L.D.

Buon compleanno anche a Thomas Jane, nato a Baltimora nel 1969 e interprete di film come Boogie Nights – L’altra Hollywood, Blu profondo, The Punisher, The Mist, Mutant Chronicles, 1922 e The Predator e di serie televisive come Hung – Ragazzo squillo e The Expanse.

Cover photo designed by Freepik