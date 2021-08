Chi è nato oggi 23 agosto: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 23 agosto. Fra i personaggi famosi che avrebbero festeggiato oggi c’è River Phoenix, nato in Oregon nel 1970 e morto di overdose a Los Angeles il 31 ottobre 1993. Candidato al Premio Oscar e al Golden Globe nel 1989 per Vivere in fuga e vincitore della Coppa Volpi a Venezia nel 1991 per la sua interpretazione in Belli e dannati, ha recitato anche in film come Stand by Me – Ricordo di un’estate, Mosquito Coast, Nikita – Spie senza volto, Indiana Jones e l’ultima crociata, Dogfight – Una storia d’amore, Silent Tongue, Quella cosa chiamata amore e Explorers.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com