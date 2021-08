Chi è nato oggi 21 agosto: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno ai nati di oggi, famosi e non. Tra chi spegne le candeline il 21 agosto, per esempio, c’è Kim Cattrall, nata in Gran Bretagna nel 1956 e famosa per aver interpretato Samantha Jones in Sex and the City e nei due film tratti dalla serie televisiva. Oltre che nel celebre telefilm, ha recitato in Operazione Rosebud, Scuola di polizia, Grosso guaio a Chinatown, Mannequin, Masquerade, Il ritorno dei tre moschettieri, Tribute – Serata d’onore, Porky’s – Questi pazzi pazzi porcelloni!, Turk 182, Un genio in pannolino, Il falò delle vanità, Rotta verso l’ignoto, Detective Stone, Al di là di ogni sospetto, 15 minuti – Follia omicida a New York, Crossroads – Le strade della vita, Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio, My Boy Jack, L’uomo nell’ombra e Monica Velour – Il grande sogno.

Festeggia oggi anche Laura Morante, nata in provincia di Grosseto nel 1956, vincitrice del David di Donatello per La stanza del figlio e interprete di tanti altri film come L’amore è eterno finché dura e L’anniversario.

