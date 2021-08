Chi è nato oggi 20 agosto: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi 30 giugno! Tra i personaggi famosi che spengono le candeline in questa data c’è Amy Adams, nata a Vicenza nel 1974 ma cresciuta in Colorado e due volte vincitrice del Golden Globe per American Hustle – L’apparenza inganna e Big Eyes. Tra gli altri film in cui è apparsa ricordiamo Come d’incanto, Junebug, Il dubbio, The Fighter, The Master, Vice – L’uomo nell’ombra, L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Animali notturni, Arrival, Bella da morire e Prova a prendermi e nella miniserie televisiva Sharp Objects.

Compie gli anni oggi anche Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, nata a Genova nel 1982 e due volte vincitrice del Festival di Sanremo: la prima volta nel 2009 tra le Nuove Proposte con Sincerità e la seconda nel 2014 tra i Campioni con Controvento. Negli anni successivi, oltre a continuare a dedicarsi alla musica, è stata tra i giudici della quinta, sesta e decima edizione del talenti show X Factor.

