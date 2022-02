Chi è nato oggi 20 febbraio: i compleanni glamour

Chi sono i vip nati oggi? Scorrendo l’elenco dei personaggi famosi che fanno il compleanno il 19 febbraio incontriamo Cynthia Ann “Cindy” Crawford, una delle modelle più celebri tra gli anni Ottanta e Novanta, nata in Illinois nel 1966. Scoperta casualmente da un fotografo mentre era intenta a lavorare in un campo di mais, durante la sua carriera ha sfilato per le maison più importanti e posato per le copertine dei magazine più noti. Sposata dal 1991 al 1995 con Richard Gere, dopo il divorzio è convolata a nozze con Rande Gerber e con lui ha avuto i due figli Presley Walker e Kaia Jordan.

È nata oggi alle Barbados nel 1988 anche un’altra celebrity che non ha bisogno di presentazioni, ovvero Robyn Rihanna Fenty. Trasferitasi negli Stati Uniti a 16 anni in seguito a un contratto discografico, l’anno dopo pubblica il suo primo album da cui viene estratto il singolo Pon de Replay che raggiunge il secondo posto della Billboard Hot 100. Con il disco del 2007 Good Girl Gone Bad e con le canzoni Umbrella, Don’t Stop the Music e Disturbia, Rihanna diventa una delle star più rilevanti nel panorama internazionale. Alla carriera musicale, la cantante ha affiancato quella imprenditoriale lanciando una linea di moda, un brand beauty e una collezione di lingerie.

Tra i festeggiati di oggi c’è anche Anthony Head, attore nato a Londra nel 1954 e conosciuto in Italia soprattutto per aver interpretato Rupert Giles in Buffy l’ammazzavampiri, Uther Pendragon nella serie tv Merlin e il Primo Ministro inglese nella comedy Little Britain.

Auguri anche a Miles Teller, nato in Pennsylvania nel 1987 e interprete di tanti film anche di successo come The Spectacular Now, Whiplash, Divergent, The Divergent Series: Insurgent, The Divergent Series: Allegiant, Trafficanti, Bleed – Più forte del destino, Thank You for Your Service e Top Gun: Maverick.

