Cosa significa ok boomer

“OK boomer” è un’espressione che è diventata popolare sui social media e nelle conversazioni tra i giovani ragazzi negli ultimi anni (generazione Z) e viene utilizzata come una risposta scherzosa a opinioni o atteggiamenti considerati “fuori moda” o non attuali da parte di un Boomer.

Significato e utilizzo di “ok boomer”

“Ok boomer” è spesso utilizzato come risposta a un commento o a un punto di vista considerato “strano” o fuori dalla realtà da parte di una persona appartenente alla generazione baby boomer (cioè nata tra il 1946 e il 1964).

Con questa frase, i giovani vogliono esprimere la loro frustrazione verso una generazione che a loro avviso non capisce e non conosce le loro preoccupazioni e sfide.

E’ importante ricordare che “ok boomer” non deve essere visto e/o considerato come un insulto verso tutti i membri della generazione baby boomer (1946 – 1964)

Piuttosto, è un modo per le persone più giovani di esprimere la loro delusione verso una mentalità che a loro avviso è fuori dalla realtà e poco attenta alle problematiche della società contemporanea.

Inoltre, “ok boomer” è diventato un modo per le persone più giovani di sintetizzare una serie di differenze intergenerazionali, come la tecnologia, la cultura, le questioni sociali e politiche.

Ad esempio, molti giovani sostengono che la generazione baby boomer abbia trascurato i problemi ambientali, come il cambiamento climatico, e abbia lasciato un mondo meno sostenibile per le generazioni future.

Quindi, “ok boomer” è diventato un modo per i giovani di esprimere il loro punto di vista e di far sentire la loro voce su questioni importanti.

Tuttavia, è importante che questa frase non venga utilizzata come un modo per sollecitare ulteriormente le differenze intergenerazionali, ma piuttosto come un modo per aprire un dialogo e creare una comprensione reciproca.