Chi è nato oggi 18 settembre: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno oggi? Partiamo con Jada Pinkett Smith, nata oggi a Baltimora nel 1971. Sposata al 1997 con Will Smith dal quale ha avuto due figli, Jaden e Willow, Pinkett Smith non è soltanto una “moglie famosa” ma ha una sua avviata carriera come attrice, cantante, imprenditrice, sceneggiatrice e comica. Ha iniziato la sua carriera nel 1990, ma la svolta avviene sei anni dopo quando recita al fianco di Eddie Murphy nel film The Nutty Professor. Da allora ha recitato in oltre 20 pellicole tra le quali Matrix Reloaded, Matrix Revolutions e Collateral. Insieme al marito ha una compagnia che produce film, documentari e serie televisive e ha anche scritto un libro per bambini, Girls Hold Up This World, pubblicato nel 2004.

Tanti auguri anche al rapper Xzibit, all’anagrafe Alvin Nathaniel Joiner, originario di Detroit dove è nato nel 1974. È famoso soprattutto per aver condotto dal 2004 al 2007 la trasmissione di MTV Pimp My Ride, ma oltre ad aver pubblicato 7 album solisti, si è dimostrato un valido attore prendendo parte a film come 8 Mile e Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans diretto da Werner Herzog e remake della quasi omonima pellicola del 1992 firmata da Abel Ferrara.

Proveniente dall’Italia infine c’è la conduttrice, attrice ed ex modella Michela Rocco di Torrepadula, nata a Udine nel 1970 e salita agli onori delle cronache nel 1987 quando venne eletta Miss Italia dopo l’esclusione di Mirca Viola, squalificata perché le regole del concorso allora non permettevano di essere sposate e di avere figli. Chi era adolescente nei primissimi anni Novanta sicuramente la ricorderà per aver interpretato il personaggio di Elena Aversa nel telefilm I ragazzi del muretto. Dopo la fine della serie tv, ha partecipato ad altre fiction come Linda e il brigadiere e Incantesimo. Dal 2002 al 2013 è stata sposata con Enrico Mentana.

