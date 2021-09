Chi è nato oggi 17 settembre: i compleanni glamour

Tanti auguri a tutti i personaggi famosi nati il 17 settembre. Compie oggi gli anni Anastacia, cantautrice e stilista nata a Chicago nel 1968. Anastacia Lynn Newkirk è, secondo Wikipedia, “tra gli artisti di maggior successo del terzo millennio. […] Dotata di una voce tra le più potenti e facilmente riconoscibili al mondo, grazie al suo timbro è stata definita ‘la bianca dalla voce nera'”. E il suo successo è sottolineato dagli oltre 30 dischi venduti in carriera e dai 226 dischi tra oro e platino collezionati. Nella sua carriera, l’impegno sociale è sempre stato un tassello fondamentale, spinta anche dalle gravi malattie che l’hanno afflitta nella sua vita. Il morbo di Crohn e i due tumori al seno che l’hanno colpita nel corso degli anni, l’hanno spinta a partecipare a varie iniziativa di sensibilizzazione e beneficenza.

Fra i nati oggi anche l’attrice Ann Bancroft (all’anagrafe Anna Maria Louise Italiano) nata a New York nel 1931 e morta nella stessa città nel giugno del 2005. Versatile e anticonformista, Bancroft ha recitato sia al cinema che in teatro vincendo un premio Oscar nel 1963 per Anna dei miracoli, due Golden Globe nel 1965 e nel 1968 con i film Frenesia del piacere e Il laureato e altri riconoscimenti importanti come i due Tony Award conquistati grazie alle sue interpretazioni teatrali.

Gli auguri di buon compleanno vanno oggi anche a Alessandro Siani, nato a Napoli nel 1975 e interprete di film come Benvenuti al Sud, Il principe abusivo, Si accettano miracoli e Mister Felicità, e ai registi Baz Luhrmann, nato a Sydney nel 1962 e autore di Moulin Rouge!, Ballroom – Gara di ballo e Romeo + Giulietta di William Shakespeare e Bryan Singer, nato a New York nel 1965 e che ha diretto, tra gli altri, Bohemian Rhapsody e X-Men – Giorni di un futuro passato.

