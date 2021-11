Chi è nato oggi 18 novembre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi, molti si sono distinti nel campo del cinema e dello spettacolo in generale. È nato oggi a Dallas nel 1968, uno dei membri del cosiddetto Frat Pack, un gruppo di attori comici che spesso collaborano: Owen Wilson. Tra i film interpretati da Wilson ricordiamo Zoolander, Ti presento i miei, Una notte al museo e I Tenenbaum, per cui ha anche ottenuto una candidatura agli Oscar per la sceneggiatura. Owen Wilson negli anni è stato legato alle colleghe Demi Moore e Kate Hudson e alla cantante Sheryl Crow, ma ha avuto i suoi due figli dall’agente di polizia Jade Duell e dalla personal trainer Caroline Lindqvist. Nell’agosto del 2007 Wilson è sopravvissuto a un tentativo di suicidio, causato probabilmente da problemi di droga, e in seguito a questo avvenimento è stato escluso dal set di Tropic Thunder, cedendo il suo ruolo a Matthew McConaughey.

Spegne le candeline oggi anche l’attrice toscana Vittoria Puccini, nata nel 1981 a Firenze. Il suo esordio al cinema risale al 2000 e l’anno successivo debutta in televisione, ma il grande successo è datato 2003, quando va in onda la prima puntata della fiction Elisa di Rivombrosa. Il ruolo della protagonista Elisa Scalzi le fa vincere il Telegatto e anche l’amore del pubblico. Sul set della serie televisiva che l’ha resa famosa ha conosciuto Alessandro Preziosi e dalla loro relazione, durata dal 2004 al 2010, è nata nel 2006 la figlia Elena. Vittoria Puccini è, per parte di madre, zia della youtuber milanese Sofia Viscardi.

Tra chi è nato il 18 novembre non dimentichiamo Amanda Lear, cantante, attrice, conduttrice televisiva, modella e molto altro nata a Saigon, o forse a Hong Kong, nel 1939. Inizia a fare la modella negli anni Sessanta e il suo aspetto androgino cattura l’attenzione del pittore spagnolo Salvador Dalì ma anche del pubblico grazie alla copertina del disco For Your Pleasure dei Roxy Music. Nel 1975 firma il suo primo contratto discografico ottenendo grande successo grazie alla particolarità della sua voce. Negli anni si dedica anche alla televisione, prima come soubrette e poi anche come conduttrice. Molte sono le relazioni sentimentali che Amanda Lear ha avuto nella sua vita, da Dalì a David Bowie, fino al modello Manuel Casella e all’attore Anthony Hornez, entrambi molto più giovani di lei.

Cover photo designed by Freepik