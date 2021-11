Chi è nato oggi 19 novembre: i compleanni glamour

Chi saranno i personaggi famosi nati il 19 novembre? La prima tra le celebrities che ricordiamo tra i nati di oggi è Alessandro Borghese, chef e personaggio televisivo nato a San Francisco nel 1976. Figlio dell’attrice Barbara Bouchet, dopo il diploma inizia a lavorare come cuoco sulle navi da crociera, attività che svolge per tre anni prima di tornare definitivamente sulla terraferma. Nel 2005 debutta in televisione come conduttore di Cortesie per gli ospiti mentre il suo secondo programma, Alessandro Borghese – 4 ristoranti, va in onda per la prima volta nel 2015. Nel frattempo Borghese ha scritto quattro libri, inciso un disco e aperto Il lusso della semplicità, il suo primo ristorante a Milano.

Spegne le candeline il 19 novembre anche Jodie Foster, grande attrice nata a Los Angeles nel 1962. Debutta in televisione a soli sei anni e ne ha 10 quando esordisce al cinema, il suo primo successo però è Taxi Driver, film del 1976 girato da Martin Scorsese e interpretato da Robert De Niro e per cui Foster viene candidata all’Oscar come Miglior attrice non protagonista. L’Academy la premia, questa volta come protagonista, nel 1989 grazie a Sotto accusa e ancora nel 1992 per il ruolo di Clarice Sterling ne Il silenzio degli innocenti. Jodie Foster è una delle attrici più riservate di Hollywood e della sua vita privata si sa davvero poco: nel 2013 ha fatto pubblicamente coming out in occasione della consegna del Golden Globe alla carriera. Dal 2014 è sposata con l’attrice e fotografa Alexandra Hedison e ha due figli, Charles e Kit.

Compie gli anni oggi anche un’altra attrice che potremmo definire la regina delle commedie romantiche degli anni Novanta: Meg Ryan. La sua interpretazione più memorabile è sicuramente quella di Sally Albright nel film del 1989 Harry, ti presento Sally… per il quale riceve la sua prima candidatura ai Golden Globe e a cui ne seguiranno altre due per Insonnia d’amore e C’è posta per te. Dal 1991 al 2001 è stata sposata con il collega Dennis Quaid dal quale ha avuto il figlio Jack. Dopo il divorzio ha adottato una bambina cinese, Daisy True, e attualmente è legata al cantante John Mellencamp.

