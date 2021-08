Chi è nato oggi 17 agosto: i compleanni glamour

Tra i VIP e i personaggi famosi che riceveranno gli auguri in questo 17 agosto troviamo Robert De Niro, nato a New York nel 1943 e due volte vincitore del Premio Oscar: nel 1975 per Il padrino – Parte II e nel 1981 per Toro scatenato. Tra i tantissimi altri film in cui ha recitato ricordiamo Ciao America!, Batte il tamburo lentamente, Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno, Taxi Driver, Il cacciatore, Re per una notte, Novecento, C’era una volta in America, Brazil, Mission, Prima di mezzanotte, Quei bravi ragazzi, Risvegli, Cape Fear – Il promontorio della paura, Voglia di ricominciare, Bronx, Heat – La sfida, Casinò, Sesso & potere, Terapia e pallottole, Ti presento i miei, Il lato positivo – Silver Linings Playbook, Joker e The Irishman.

Un altro vincitore di due Oscar, per Mystic River e Milk, che festeggia il compleanno oggi è Sean Penn, nato a Santa Monica nel 1960 e interprete di film come Taps – Squilli di rivolta, Fuori di testa, Bad Boys, A distanza ravvicinata, Stato di grazia, Carlito’s Way, Dead Man Walking – Condannato a morte, Accordi e disaccordi, Mi chiamo Sam, She’s So Lovely – Così carina, Bugie, baci, bambole & bastardi e 21 grammi.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com