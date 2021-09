Chi è nato oggi 16 settembre: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di compleanno in questo 16 settembre?

Tra i nati oggi troviamo il sex symbol degli anni Ottanta Mickey Rourke. Nato Philip André Rourke Jr. nel 1952 nello Stato di New York, cresce a Miami dove inizia a farsi un nome nel pugilato. Innamoratosi della recitazione, si trasferisce nella Grande Mela per tentare la carriera sul grande schermo. Il suo primo film di una qualche importanza è, nel 1983, Rusty il selvaggio ma è due anni dopo che diventa davvero famoso grazie a 9 settimane e 1/2. La sua carriera decolla ma si fa la fama di una persona con cui è difficile lavorare e decide di tornare alla boxe fino al 2005, quando viene chiamato a interpretare Marv in Sin City. Ritorna definitivamente alla ribalta nel 2008 con The Wrestler, il film di Darren Aronofsky che gli fa guadagnare il suo primo Golden Globe.

Festeggia il compleanno oggi anche Alexis Bledel, attrice texana di Houston nata nel 1981 e diventata famosissima grazie al ruolo di Rory Gilmore interpretato nel telefilm Una mamma per amica, andato in onda dal 2000 al 2007 e poi ancora nel 2016 con una nuova stagione speciale di quattro episodi trasmessa da Netflix. Nel 2017 ha vinto un Emmy per il personaggio interpretato nella serie televisiva The Handmaid’s Tale.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Rossy de Palma, attrice spagnola nata a Palma di Maiorca nel 1964 e apparsa in tanti film di Pedro Almodóvar, all’ex Iena Elena Di Cioccio, nata a Milano nel 1974 e figlia del cantante e batterista della PFM Franz Di Cioccio, e all’attrice comica statunitense nata in Massachusetts nel 1971 Amy Poehler.

Tanti auguri sarebbero andati oggi anche a Peter Falk, nato a New York nel 1927 e morto a Beverly Hills il 23 giugno 2011. Diventato famosissimo interpretando il tenente Colombo nell’omonima serie televisiva, nella sua carriera ha vinto un Golden Globe e cinque Emmy Awards ed è stato per due volte candidato agli Oscar con Sindacato Assassini e Angeli con la pistola.

