Chi è nato oggi 14 luglio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati il 14 luglio troviamo Renato Pozzetto, nato a Milano nel 1940 e considerato uno dei caposcuola del cabaret italiano grazie alla sua vena comica surreale. Dopo aver costruito la prima parte della sua carriera insieme a Cochi Ponzoni, dalla metà degli anni Settanta lavora come solista recitando anche in tanti film come Mia moglie è una strega, La casa stregata, Un povero ricco e Il ragazzo di campagna.

Restiamo nell’ambiente del cinema per festeggiare l’attrice e sceneggiatrice britannica Phoebe Waller-Bridge, nata a Londra nel 1985 e nota principalmente per aver scritto, e nel primo caso anche interpretato, le serie televisive Fleabag e Killing Eve, entrambe inserite dal Guardian nella classifica dei migliori telefilm del XXI secolo. Come attrice è anche apparsa nei film Albert Nobbs, The Iron Lady, Vi presento Christopher Robin e Solo: A Star Wars Story, mentre come sceneggiatrice ha partecipato alla stesura dello screenplay dell’ultimo film di James Bond No Time to Die.

