Chi è nato oggi 13 giugno: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di compleanno in questo 13 giugno? Tra i nati oggi troviamo Kat Dennings, nata in Pennsylvania nel 1986 e nota soprattutto per aver interpretato Max Black nella sitcom 2 Broke Girls e Darcy Lewis nei film del Marvel Cinematic Universe Thor e Thor: The Dark World e nella miniserie WandaVision. Dal suo debutto nella recitazione nel 2000, Dennings ha partecipato a molti altri film come 40 anni vergine, FBI: Operazione tata, Charlie Bartlett, La coniglietta di casa, Nick & Norah – Tutto accadde in una notte, Defendor e Suburban Gothic.

Festeggia il compleanno oggi anche Chris Evans, nato in Massachusetts nel 1981 e interprete di Capitan America nei film dell’Universo Cinematografico Marvel. Tra gli altri film a cui ha partecipato il teen movie Non è un’altra stupida commedia americana, i cinecomic I Fantastici 4 e I Fantastici 4 e Silver Surfer, ma anche Scott Pilgrim vs. the World, Snowpiercer, Gifted, Knives Out, Before We Go che è anche il suo esordio come regista e nella miniserie In difesa di Jacob.

