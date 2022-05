Chi è nato oggi 12 maggio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno a chiunque ci stia leggendo e, ovviamente, ai personaggi famosi, vip e celebrities che spegneranno le candeline sulla torta il 12 maggio. Tra i tanti festeggiati di oggi, iniziamo citando Jason Biggs, attore nato in New Jersey nel 1978 che, dopo aver debuttato nella soap opera Così gira il mondo, è diventato famoso interpretando Jim Levenstein nella serie cinematografica di American Pie e Larry Bloom nella serie tv Orange Is the New Black. Tra gli altri film in cui è apparso, possiamo citare le commedie Boys and Girls, American School, Assatanata, Anything Else, Jersey Girl, 8 amici da salvare, La sposa fantasma e La ragazza del mio migliore amico.

Auguri anche a Gabriel Byrne, nato a Dublino nel 1950, vincitore di un Golden Globe per l’interpretazione di Paul Weston nella serie In Treatment ma apparso anche in film come Excalibur, Crocevia della morte, I soliti sospetti, Stigmate, Giorni contati, Spider, Vampire Academy, The 33 e Hereditary, oltre che nella serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di H.G. Wells War of the Worlds.

Buon compleanno anche a Rami Malek, nato in California nel 1981 e che, dopo essere apparso sia in televisione nella sitcom The War at Home e nella miniserie The Pacific, che al cinema in film come Una notte al museo e nei suoi due seguiti interpretando il faraone Ahkmenrah, è diventato famoso grazie ai ruoli di Elliot Alderson nella serie tv Mr. Robot e di Freddie Mercury nel biopic Bohemian Rhapsody.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com