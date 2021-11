Chi è nato oggi 10 novembre: i compleanni glamour

Sono tanti i VIP italiani e stranieri che riceveranno gli auguri di compleanno in questo 10 novembre. Tra di loro troviamo Ennio Morricone, nato oggi a Roma nel 1928 e morto nella stessa città il 6 luglio del 2020. Diplomato all’Accademia di Santa Cecilia, nella sua carriera ha composto più di 100 brani classici, ma la fama presso il grande pubblico l’ha raggiunta grazie alle colonne sonore tra le quali vanno ricordate senza dubbio quelle per la Trilogia del dollaro di Sergio Leone, Gli intoccabili di Brian De Palma e The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Grazie a questa sua attività ha vinto, tra gli altri premi, due Oscar, tre Golden Globe, 6 BAFTA e 10 David di Donatello.

Compie gli anni oggi anche Neil Gaiman, scrittore e sceneggiatore britannico nato nel 1960. Il suo successo maggiore in Italia è probabilmente la serie a fumetti The Sandman che ha tra i suoi comprimari quel Lucifer diventato protagonista del police procedural di Netflix. Tra i romanzi di Gaiman ricordiamo Buona Apocalisse a tutti! , scritto in collaborazione con Terry Pratchett e diventato anche questo una serie TV di Amazon Prime, Good Omens, e American Gods , anche questo trasposto per la televisione e per lo streaming.

Avrebbe ricevuto tanti auguri di buon compleanno oggi anche Brittany Murphy, nata ad Atlanta nel 1977 e morta di polmonite a West Hollywood il 20 dicembre 2009. Tra i film che ha interpretato ricordiamo Ragazze a Beverly Hills, Freeway – No Exit, Ragazze interrotte, Bella da morire, Don’t Say a Word, 8 Mile, I ragazzi della mia vita, Spun, Oggi sposi… niente sesso, Le ragazze dei quartieri alti e Sin City.

Tantissimi auguri infine anche a Ellen Pompeo, nata in Massachusetts nel 1969, famosa soprattutto per il ruolo di Meredith Grey nel medical drama Grey’s Anatomy, ma presente anche in film come Moonlight Mile – Voglia di ricominciare, Old School e Daredevil.

Cover photo created by KamranAydinov – www.freepik.com