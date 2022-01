Chi è nato oggi 10 gennaio: i compleanni glamour

Tra i tanti nati oggi, personaggi famosi, vip e celebrities che spengono le candeline il 10 gennaio inziamo con il ricordare Paolo Conticini, attore nato a Pisa nel 1969. Desideroso da sempre di entrare nel mondo del cinema, inizia a partecipare ai concorsi di bellezza facendo tanti lavori per mantenersi. La svolta arriva quando conosce Christian De Sica che lo vuole nel cast di Uomini uomini uomini. Nei primi anni Duemila recita in tanti cinepattoni ma appare anche in fiction televisive come Provaci ancora prof! Sempre in televisione ha presentato due volte lo Zecchino d’oro, ha partecipato a Tale e quale show e ha ballato in coppia con Veera Kinnunen alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle.

Festeggia il compleanno oggi anche Francesca Piccinini, pallavolista nata a Massa nel 1979. Nonostante in carriera abbia vinto, tra gli altri trofei, una medaglia d’oro ai campionati mondiali Germania 2002, un oro agli europei Polonia 2009 e un altro durante la Coppa del Mondo in Giappone nel 2007, il grande pubblico la conosce principalmente per essere stata fotografata senza veli per il calendario del 2004 della rivista Men’s Health, per aver posato per la copertina di Playboy nel 2011, per aver reciatato una piccola parte nel film di Fausto Brizzi Femmine contro maschi e per aver condotto, nel 2012, una puntata dello show comico di Italia 1 Colorado.

A spegnere le candeline il 10 gennaio c’è anche il cantante britannico Rod Stewart, nato a Londra nel 1945. Considerato uno degli artisti rock di maggior successo di tutti i tempi grazie agli oltre 250 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, nel 2008 è stato inserito dalla rivista Billboard al 17esimo posto della classifica dei 100 artisti più importanti di sempre, mentre Rolling Stone ha individuato Maggie May, Tonight’s the Night (Gonna Be Alright) e Downtown Train come suoi brani migliori.

