Chi è Adriana Riccio, la moglie di Flavio Insinna

Adriana Riccio è la compagna di Flavio Insinna il noto conduttore e attore di vari programmi come “L’Eredità” e “Affari Tuoi” e di varie fiction come “Don Matteo” e “Don Bosco” della Rai.

Biografia di Adriana Riccio

Adriana nasce nel 1978 a Mirano un piccolo comune in provincia di Venezia. Fin da piccola ha sempre vissuto nel suo paese di origine per poi trasferirsi definitivamente a Venezia. Nel capoluogo veneto ha potuto continuare i suoi studi non solo scolastici ma anche sportivi in quanto è molto appassionata alle arti marziali.

Infatti, grazie a questa passione è riuscita a farne diventare una carriera, la donna insegna Taekwondo, una disciplina delle arti marziali riuscendo a vincere la medaglia di bronzo nelle olimpiadi di quest’ultima. Ma non solo si può anche dire che Adriana ama molto anche la boxe e si batte insieme ad associazioni contro il cancro al seno.

La vita sentimentale di Adriana Riccio

Adriana, come abbiamo anticipato, è la compagna di Flavio Insinna, i due si sono incontrati al programma “Affari Tuoi” su Rai 1 nel 2016. Infatti, la Riccio ha partecipato come concorrente al programma rappresentando la regione Veneto. Il loro è stato un colpo di fulmine, la donna oltre a vincere 36 mila euro ha conquistato l’amore di Flavio Insinna.

I due convivono insieme a due cani e non sono sposati, ma non hanno mai fatto parlare di sé in quanto nonostante essere un personaggio del mondo dello spettacolo sono entrambi molto riservati. In un intervista di Flavio, l’uomo ha parlato della sua compagna dicendo:

E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire, quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto.

Ha continuato:

Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce. Grazie a lei mi sento in pace con tutti. Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai. Ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore.

Per quanto riguarda l’argomento figli, l’attore è stato molto chiaro a riguardo, infatti, non ne vuole avere. Ha dichiarato:

Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori sempre accanto a me, nonostante all’inizio non accettassero la mia carriera di attore. Però mamma fece da paciera: andava da papà e metteva una buona parola, poi veniva da me e faceva lo stesso. Temo che non sarei all’altezza.

Il profilo Social di Adriana

Adriana Riccio possiede un profilo Instagram con il nome @adriana_riccio dove contano circa 2.909 follower.

Photo credits : Instagram