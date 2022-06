Chi è Luigi di Amici

Luigi Strangis appassionato di musica, cantautore e cantante ha vinto l’edizione di Amici 21. Ma scopriamo di più su chi è Luigi.

Biografia e Carriera

Luigi è originario di Lamezia Terme, è nato il 26 febbraio 2001. Il padre è napoletano e la madre calabrese.

Durante il suo percorso ad Amici, il cantante ha dichiarato di soffrire di diabete da qualche anno e che un forte impatto sulla malattia è dato anche dal forte stress. Per questo motivo Luigi cerca il più possibile di vivere una vita serena, in ogni circostanza.

Luigi ama la musica sin da quando era bambino quando studiava chitarra e teoria musicale e forse proprio questo poi lo ha indirizzato verso il programma.

Luigi ha pubblicato uno dei suoi inediti più famosi “Only You” nel 2019.

Una caratteristica musicale di Luigi è quella di essere polistrumentista. Durante le sue esibizioni ad Amici infatti, si è esibito suonando pianoforte, batteria e contrabbasso.

La particolarità di Luigi, per quanto riguarda la sua carriera, è che prima di entrare nella scuola di Amici sembra non aver frequentato mai lezioni di canto. Proprio per questo motivo gli insegnati nel programma hanno detto quanto si potrà lavorare sulla sua voce grazie all’innata musicalità.

Una volta uscito vincitore da Amici, Luigi ha firmato un contratto discografico con la casa discografica nata grazie a Gabriele Costanzo, Giordana Giorgi e Briga.

Una curiosità sul percorso ad Amici di Luigi? Luigi si è presentato al casting il penultimo giorno confessando di esser stato indeciso fino all’ultimo momento per molte sue insicurezze riguardo le sue capacità. La spinta finale verso i casting è merito dei suoi genitori.

Ai provini Luigi si è presentato con il suo inedito “Vivo” conquistando subito Rudy Zerby, il quale lo ha infatti scelto per la sua squadra al serale.

Vita sentimentale

Durante il percorso ad Amici21, Luigi si è avvicinato particolarmente alla ballerina Carola Puddu la quale prima di uscire dalla scuola ha confessato i suoi sentimenti verso lui:

Ti voglio tanto bene, vedo che vivi come se fosse sempre l’ultima esibizione che fai, per questo mi metti molta tranquillità. Ti voglio tanto bene Luigi, tanto, tanto, tanto. Sei forte. Mi viene da ridere se ripenso a tutto. Ti ho pure scritto una cosa, ma te la dico a voce. Quando dicevo che non ti capivo, in realtà era tutto inaspettato perché mai mi sarei immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Capito? Sei bello Sembrava esser nato qualcosa di importante e sentimentale tra i due, ma è stato invece successivamente dichiarata una vera e forte amicizia.

Instagram

Il Profilo Instagram di Luigi è attualmente seguito da ben 480 mila followers.

Quando ha iniziato il suo percorso ad Amici, aveva un seguito di circa 5 mila persone e poco prima della finale il suo profilo ha iniziato la salita.

Luigi non sembra aver condiviso scatti riguardanti il percorso nel programma di Maria De Filippi.

Proprio attraverso i social è nato un “pettegolezzo” sulla somiglianza di Luigi con il cantante Ultimo.