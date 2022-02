Cosa significa sognare la Madonna

Sognare la Madonna è una scena onirica molto particolare in quanto è stato riscontrato che la maggior parte delle persone che effettuano questo sogno non è detto che siano religiosi. Infatti, questo sogno ha una simbologia che riguardano non solo la fede ma anche quello che stiamo vivendo in quel momento.

Perché sogniamo la Madonna

In generale, quando si sogna la Vergine Maria significa che si ha bisogno di amore e protezione soprattutto nel periodo in cui si effettua questo tipo di sogno e che si ha bisogno di avere una pace interiore. Come per tutte le scene oniriche notturne la simbologia cambia in base al contesto ed ai particolari che appaiono nella mente questo è possibile grazie all’interpretazione dei sogni.

Molto spesso però la figura della Madonna può simboleggiare anche la figura della propria madre in quanto è considerata la madre per eccellenza poiché ha generato per opera dello Spirito Santo il figlio di Dio ovvero Gesù Cristo. Infatti, la purezza e l’amore con i quali è riuscita a crescere suo figlio la rende la mamma perfetta.

Sognare la Madonna vestita di bianco

Se si sognasse la Madonna vestita di bianco vuol dire che la sognatrice o il sognatore sta avendo una situazione difficile che è completamente nuova. Proprio per questo essendo un cambiamento molto radicale si ha paura di non essere pronti per affrontarlo anche se è indispensabile non opporsi.

Sognare la Madonna che sorride

Quando si sogna la Vergine Maria che sorride significa che si ha un piccolo momento di felicità, infatti, è considerato uno dei pochi sogni con maggior auspicio ed è simbolo di pace e stabilità interiore proprio perché la Madonna rende un’ esistenza tranquilla.

Sognare la Madonna che piange

Se si sognasse la Madonna che piange vuol dire che la sognatrice ha fatto un errore che è consapevole di averlo fatto, purtroppo le conseguenze saranno gravi ma si potranno tranquillamente superare mentre se invece la Madonna piange sangue questo errore non si potrà risolvere con tanta facilità.

Sognare la Madonna che parla

Quando si sogna la Madonna che parla significa che inconsciamente si ha bisogno di riprendere le redini della propria vita aiutati anche da persone molto vicini dalla sognatrice o dal sognatore e riprendere la strada per raggiungere i propri obbiettivi.

Sognare la Madonna che grida

Se si sognasse la Vergine Maria che grida non è detto che stia sgridando la sognatrice, molto spesso può significare che vuole dargli dei consigli per riuscire a rendere la sua vita molto più piacevole questo può aiutare a risolvere alcuni problemi.

Sognare la statua della Madonna

Quando si sogna la statua della Madonna vuol dire che si ha avuto di recente una perdita improvvisa di un famigliare con il quale si era molto legati. Purtroppo questa mancanza ha portato un grande dolore che però piano piano si può tranquillamente superare.

Invece se nel sogno si porta la statua in una processione significa che si ha bisogno di far del bene per qualcuno vicino alla persona che effettua il sogno per questo si cercherà di aiutarlo ovviamente si potrà fare quel che si può fare.

Photo credits : Instagram