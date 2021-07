Look androgino: tendenza capelli cortissimi tra le celebrity

Le star che sfoggiano tagli di capelli cortissimi per look magnetici e non convenzionali: da Tilda Swinton a Cara Delevingne, da Kristen Stewart a Katy Perry

Look androgino: Tilda Swinton

Quando si parla di look androgino non si può non menzionare Tilda Swinton. Magnetica e ironica, l’attrice britannica non dimostra neanche lontanamente i suoi 60 anni (da festeggiare il prossimo 5 novembre). Merito di un look austero ed elegantissimo, divenuto iconico proprio grazie a un taglio di capelli sempre corto – quando non cortissimo – portato con uno styling che non passa mai inosservato.

Se vuoi copiare il suo colore di capelli ma temi che il tuo biondo perda lucentezza, nella linea wondHer di PBF trovi la gamma Hypnotic Blonde, shampoo, conditioner e maschera formulati con zenzero fermentato e peptidi illuminanti per prenderti cura della tua chioma giorno dopo giorno. Nei saloni Professional By Fama.

Look androgino: Cara Delevingne

Un’altra icona british della moda che non ha smesso di far parlare di sé anche per i suoi look singolari è Cara Delevingne. Era il 2009 e lei aveva solo 17 anni quando ha cominciato ad attirare l’attenzione sulle passerelle internazionali; oggi Cara è modella e attrice, di anni ne ha 28 e sfoggia disinvolta un taglio corto disciplinato con onde rétro e bon ton, oppure spettinato e wild a seconda dei diversi look che indossa. Come sul red carpet del Met Gala 2017, quando si è presentata in uno scintillante tailleur Chanel con la testa completamente rasata (per esigenze di copione) e dipinta d’argento. Eccentrica e assolutamente cool.

Look androgino: Kristen Stewart

L’eroina della saga di Twilight Kristen Stewart ha saputo indossare sul grande schermo i panni dell’adolescente tormentata per diventare poi la musa dell’universo beauty di Chanel, debuttando anche come regista al festival di Cannes con il corto Come Swim. Il suo look sembra essersi evoluto di pari passo con la crescita della sua immagine pubblica: decisa, irriverente quel tanto che basta, ma sempre estremamente affascinante. I lunghi capelli castani dell’attrice sono diventati corti e biondi, passando dall’ossigenato al biondo ghiaccio con radici scure, ma sempre rigorosamente rasati e cortissimi.

Look androgino: Katy Perry

La camaleontica pop star americana a marzo ha esibito un cambio di look radicale sul palco degli iHeartRadio Music Awards sfoggiando un pixie cut asimmetrico color biondo cenere. Sembra che il nuovo taglio di capelli di Katy Perry sia avvenuto in corrispondenza della fine della storia con l’attore Orlando Bloom. Da quel momento Katy ha cambiato colore arrivando a un biondo platino e accorciando ulteriormente la chioma, per un taglio rasato maschile che la cantante valorizza puntando tutto sul make-up. Eccentrica, esagerata e super glamour come piace ai suoi fan.