Cosa significa sognare le zecche

Sognare le zecche è una scena onirica molto più comune di quanto si possa pensare, infatti, grazie all’interpretazione dei sogni si è riusciti a capire il significato psicologico quello che il proprio inconscio cerca di gridare a squarciagola.

Perché sogniamo le zecche

In generale le zecche, come tutti sappiamo, sono dei parassiti che per sopravvivere si alimentano del sangue altrui portando anche in varie specie di animali malattie e in cause più gravi la morte. Per quanto riguarda il significato psicologico sognare le zecche possiede una rappresentazione negativa.

Infatti, vuol dire che una persona molto vicina alla sognatrice o al sognatore, nella maggiore dei casi un familiare, si sta approfittando di lei. La motivazione può variare in base anche alle situazione soggettive ma di solito può essere per un aiuto economico oppure per essere aiutato nel lavoro.

Sognare di avere le zecche in testa

Il significato di sognare le zecche in testa è molto simile a quello di avere i pidocchi, infatti, si ha un periodo di un profondo fastidio causato dall’insicurezza che la sognatrice possiede che però fortunatamente durerà per poco così potrà tornare l’armonia e la tranquillità nella sua vita.

Sognare le zecche sul cane

Quando si sognano le zecche sul cane, anche se nella vita reale fa male a questo animale, nel sogno è di ottimo auspicio. Infatti, vuol dire che la sognatrice o il sognatore si arricchirà molto velocemente poiché grazie alla sua mente imprenditoriale riuscirà ad avere degli ottimi ricavi.

Sognare di togliere le zecche

Se si sognasse di togliere le zecche sia a qualcuno o a sé stessi significa che tutti i problemi che si hanno avuti stanno piano piano passando anche grazie all’aiuto di un amico o di un familiare. Questi problemi però di solito toccano l’ambito sentimentale ovvero una grande delusione amorosa con una persona che piace tanto alla sognatrice oppure nel caso in cui si è fidanzati una rottura netta al rapporto.

Sognare delle zecche grandi

Quando si sognano le zecche che sono molto grandi vuol dire che le discordie con gli amici non stanno per niente passando anzi stanno crescendo sempre di più. Se la sognatrice o il sognatore tiene a questo rapporto di amicizia deve mettere da parte l’orgoglio e sventolare la bandiera bianca così potrà cercare di mantenere saldo il legame.

Sognare di uccidere le zecche

Se si sognasse di uccidere le zecche significa che la sognatrice si è accorta che delle persone vicino a lei si sta servendo di lei per qualunque sia lo scopo. L’aspetto positivo non solo ne è cosciente ma sta cercando in tutti i modi di allontanarsi per non cadere nel baratro continuando così potrà riuscirci e avere di nuovo la fiducia che ha per sé stessa.

Sognare le zecche in casa

Quando si sognano le zecche in casa vuol dire che si avrà un tradimento da parte della persona con cui si ha relazione, che però non è detto che la storia finirà tutto dipende dalla loro voglia di ricominciare e perdonare.

