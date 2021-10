Cosa significa sognare i carabinieri

Sognare i carabinieri è un sogno non molto comune in quanto non sempre l’inconscio tramuta i nostri timori in persone che indossano la divisa. Ma non per questo non significa che non può accadere per questo l’interpretazione dei sogni ha voluto dare una risposta e un significato a questa scena onirica.

Cosa vuol dire sognare le forze dell’ordine

In generale, quando si sogna le forze dell’ordine vuol dire che non si sta in pace con sé stessi per qualcosa che si è fatto, ma non necessariamente questo sia un problema di legge. Un altro motivo che è molto più comune è perché è un periodo che la sognatrice o il sognatore si sente in pericolo e ha il bisogno di essere protetto da qualcuno a lei fidato.

Sognare la macchina di carabinieri

Quando si sogna la macchina dei carabinieri significa che si vuole essere accompagnati o addirittura supportati da persone molto vicini alla sognatrice per riuscire a risolvere delle problematiche che sa come fare ma ha la necessità di una mano per sentirsi più sicura.

Sognare dei carabinieri che arrestano

Se si sognasse un carabiniere che arresta la persona che effettua il sogno vuol dire che si sta avendo un comportamento non consono ad una persona che non se lo merita e la sognatrice è cosciente di questo per questo cerca di alleviare il proprio senso di colpa.

Invece se si sognasse che qualcun altro viene arrestato significa che un torto viene fatto al sognatore da parte di un amico che però nella realtà non sa che si sta subendo questo torto ma inconsciamente ne è al corrente.

Sognare di scappare dai carabinieri

Quando si sogna di scappare dai carabinieri ha un significato molto simile a sognare di essere inseguiti. Infatti, molto spesso quando si effettua questa tipologia di sogno non si vuole scappare dai propri problemi ma anzi affrontarli come meglio si crede. Però a causa di insicurezze che con il tempo ha fatto sorgere alla sognatrice questa a bisogno di certezze e approvazione.

Sognare un carabiniere che spara

Anche in questo caso bisogna diversificare due aspetti, infatti, se si sognasse che la persona a cui hanno sparato è una persona che non si conosce vuol dire che si sta avendo un periodo di grande stress emotivo e il modo migliore è fare dei determinati cambiamenti.

Nel caso in cui si sognasse che hanno sparato alla persona che ha effettuato il sogno significa che questi cambiamenti arriveranno sia se la sognatrice vuole o no e non potrà fare niente per fermarli ma questo non significa che sia una cosa negativa.

Sognare i carabinieri in casa

Quando si sognano dei carabinieri che entrano o citofonano a casa vuol dire che la sognatrice ha dei segreti che vuole far rimanere tali soprattutto nell’ambito familiare poiché essendo molto profondi non vuole intaccare quella che è la sua immagine all’interno del suo nucleo familiare.

Sognare di essere un carabiniere

Se si sognasse di essere un carabiniere significa che il sognatore ha dei determinati atteggiamenti troppo rigidi nei confronti di amici e parenti in quanto vuole avere tutto sotto controllo per non confondere ed avere chiaro in testa questi due ruoli.

