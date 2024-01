Denti sensibili: come risolvere questo problema

Il dolore ai denti è un fastidio da non sottovalutare. A volte quando i denti si indeboliscono è possibile che si inizino a sentire una improvvisa sensibilità dei denti , tale da causare delle vere e proprie fitte quando si mangia o quando si beve. Potrebbe trattarsi di una carie, o è possibile che i denti abbiano sviluppato una maggiore sensibilità. La prima cosa da fare è ovviamente rivolgersi al proprio dentista, così da verificare quale sia l’origine del dolore. Sarà poi lui, dopo aver appurato cosa sta provocando una maggiore sensibilità dei denti, a darci dei preziosi consigli.

Oggi sono disponibili molti prodotti utili per contrastare questo problema, come ad esempio un buon colluttorio per la sensibilità dentale , che si può comprare direttamente in farmacia.

Continuate a leggere per saperne di più.

Scoprire le cause

Per poter efficacemente risolvere il problema dei denti sensibili bisognerebbe cercare di capire qual è l’effettiva origine di questo fastidio (che in alcuni casi può provocare delle fitte di dolore molto acute).

Il dente inizia a mostrare una maggiore sensibilità quando le sue componenti interne vengono maggiormente esposte agli agenti esterni. Ciò accade essenzialmente in due casi: se la gengiva si ritrae o se lo smalto perde robustezza e si assottiglia.

La gengiva normalmente non è spinta a ritrarsi, e ciò accade se è in corso un’infiammazione o se viene in qualche modo irritata. Fate attenzione quando vi spazzolate i denti, perché movimenti troppo pesanti potrebbero in qualche modo danneggiare la gengiva e sul lungo periodo portarla a ritrarsi. Il rischio è che la radice del dente risulti più esposta, e in una situazione di questo tipo bere o mangiare potrebbero provocare un forte dolore.

Se lo smalto che ricopre il dente si riduce è la dentina a subirne le principali conseguenze. Questa parte è più delicata, per questo risulta più sensibile. Lo smalto tende a ridursi per diversi motivi. Uno dei più comuni è il fenomeno del bruxismo: digrignando i denti si finisce per farli sfregare l’un l’altro e portare a una diminuzione dello smalto.

In che modo rimediare?

Per poter rimediare alla sensibilità dentale è necessario agire in maniera specifica, a seconda del problema mostrato. Per questo è fondamentale il consulto di un dentista esperto e competente, che possa dare utili consigli e indicazioni in base al singolo caso.

Ad esempio chi soffre di bruxismo potrebbe aver bisogno sia di una cura volta a rinforzare lo smalto, sia di eliminare il più possibile questo “digrignare”. Per coloro che digrignano durante la notte vengono suggeriti degli strumenti come i bite, da indossare quando si dorme per evitare che si possa digrignare in maniera inconscia.

In altre situazioni, invece, la miglior soluzione è usare dei prodotti dedicati. Oggi sul mercato si possono trovare numerosi dentifrici da usare per rinforzare lo smalto o per evitare che la gengiva si irriti e possa ritrarsi.

Infine non dimenticate che le abitudini relative all’igiene orale possono fare la differenza sia sul breve che sul lungo periodo. Per poter curare al meglio i propri denti suggeriamo di imparare a spazzolarli con cura, evitando di agire con eccessiva forza.