Come si scelgono gli abiti da donna eleganti

Essere ben vestite è una questione di scelta dell’outfit, ma non solo dal punto di vista meramente estetico. Anche un abito classico, se ben rifinito e in un tessuto di qualità, può essere indossato per farsi notare o per avere il vestito più adatto per una cerimonia importante, che prescrive un abbigliamento formale. È quindi una questione correlata non solo al modello, al design di un abito, ma anche e soprattutto a come un abito è prodotto.

Body in raso con maniche a calla | Atelier Emé

Dove acquistare abiti da donna eleganti e di qualità

Per avere a disposizione un’ampia scelta di abiti da donna eleganti è ancora possibile trovare in Italia degli atelier sartoriali. Non stiamo necessariamente parlando dei grandi nomi della moda, ma di realtà che producono abiti eleganti da cerimonia come si faceva un tempo, prediligendo tessuti di alta qualità e finiture sartoriali. Atelier Emé propone vestiti da donna prodotti artigianalmente, in una vasta gamma di modelli e tessuti. Tutti preparati con la medesima cura e attenzione ai particolari, in modo che il risultato sia impeccabile sotto ogni punto di vista. In particolare per le spose Atelier Emé offre la possibilità di modificare ogni abito proposto, oltre che di creare un modello interamente su misura, seguendo i desideri e i gusti della singola sposa.

Le caratteristiche di un abito di qualità

Come abbiamo detto non si tratta di una questione che punta essenzialmente sulla scelta di un modello, sul tipo di abito. Un abito elegante da donna si nota soprattutto per le finiture e i tessuti scelti, che devono avere un certo pregio. La qualità sartoriale poi si nota nel momento in cui si indossa un abito, perché permette a chiunque di trovare il vestito che le sta a pennello, che valorizza le sue forme, che si adatta alla sua silhouette. Sono particolari non da poco perché un vestito che sembra cucito addosso alla singola persona sarà anche comodo e piacevole da indossare, anche quando le cerimonie a cui si è invitate durano per lunghe ore.

Colori e lunghezze

Il colore giusto per un abito elegante è quello che valorizza l’incarnato di chi lo indossa e che si preferisce. Non esistono regole ferree sotto questo punto di vista, anche se in effetti per quanto riguarda le cerimonie importanti, qualche piccolo suggerimento esiste. Le spose in bianco sono ancora molto diffuse, in questi casi le invitate alla cerimonia dovrebbero prediligere altri colori, evitando il bianco in tutte le sue mille tonalità. Ma non è sempre così, anche se per molti il vestito bianco al matrimonio dovrebbe essere evitato, pure nell’eventualità in cui la sposa abbia scelto un altro colore. Se si tratta di lunghezza dell’abito, le invitate a una cerimonia formale possono fare come credono ma vi è una certa preferenza per i vestiti lunghi alla caviglia; la gonna sopra al ginocchio o comunque non eccessivamente lunga è sempre concessa, soprattutto per le invitate molto giovani.

Completo in crêpre couture stretch con giacca dal collo a scialle | Atelier Emé

Per quanto riguarda poi i completi pantalone meglio prediligere tagli originali, giacche avvitate o colli a scialle, che si discostino dal classico tailleur. A tal proposito, Atelier Emé nella sua nuova collezione propone uno splendo completo composto da giacca e pantaloni in crêpre couture stretch, disponibile in nero e in un blu zaffiro meraviglioso.

Cover photo by Вера Чурилова from Pexels