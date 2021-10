Cosa significa sognare le uova

Sognare delle uova potrebbe sembrare una scena onirica che non tutti fanno ma in realtà è molto più comune di quanto si pensi. L’uovo come simbologia è sempre stato associato ad una nascita o una rinascita basti pensare che sia il bianco o il rosso ovvero l’albume e il tuorlo rappresentano il cielo e la terra che dalla loro unione da inizio a una vita.

Perché sogniamo le uova

Come per tutte i tipi di scene notturne hanno un significato che l’interpretazione dei sogni cerca sempre di dare per spiegare a livello psicologico quello che può accadere dentro la sognatrice o il sognare nel profondo.

In generale, se si sognassero delle uova vuol dire che è in arrivo una rinascita non solo al livello mentale o spirituale ma anche fisico. Questo fa si che la persona che ha effettuato il sogno abbia un senso di tranquillità interiore che durerà per un po’. Ma come abbiamo sempre detto in base a determinate piccolezze il significa del sogno potrebbe cambiare.

Sognare le uova di gallina

Quando si sognano le uova di gallina il significato è di ottimo auspicio per quanto riguarda la sfera economica. Infatti, è in arrivo oppure già si comincia a vedere una prosperità e degli ottimi guadagni che se la sognatrice o il sognatore è in grado di gestire può favorire una lunga generazione.

Sognare le uova intere

Se si sognassero le uova intere vuol dire che esistono dei problemi per quanto riguarda le amicizie, talmente la sognatrice si fida di quelle persone che non sarà per niente prudente e rischierà, per colpa di questi, di avere altri problemi anche nella sfera sentimentale.

Sognare le uova che si rompono

Innanzitutto, bisogna distinguere due tipi di scene oniriche e differenziare il significato, infatti, se nel sogno si rompessero le uova significa che si avrà una grande sfortuna negli affari sia per inesperienza e sia per poco impegno.

Invece, se nel sogno fossero già rotte la rappresentazione è diversa che intacca sempre la sfera economica ma vuol dire che si potrà tastare il terreno per una nuova impresa che risulterà molto fruttuosa.

Sognare le uova bianche

Quando si sognano le uova bianche significa che si avrà un breve periodo di gioia e di fortuna che toccherà tutte le sfere della vita reale del sognatore ovvero quella economica, quella sentimentale e quella sociale nello specifico quello delle amicizie fidate.

Sognare di mangiare delle uova

Se si mangiassero delle uova crude vuol dire che la sognatrice o il sognatore sarà molto ingenua a credere a tutto quello che le viene riportato in quanto può essere uno stratagemma dei suoi nemici per farle abbassare la guardia.

Se invece si mangiassero delle uova cotte significa che la sognatrice si troverà ad affrontare una scelta molto razionale e non emotiva quindi dovrà ascoltare la testa e non il cuore soprattutto se questo riguarda la sfera amorosa.

Sognare delle uova in un nido

Quando si sognano le uova in un nido vuol dire che si ha un periodo di grande gioia e di pace in famiglia in quanto ultimamente ci sono stati dei disguidi che hanno fatto molto soffrire la persona che ha effettuato questa scena onirica.

Photo credits : Instagram