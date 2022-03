Cosa significa sognare maiali

Sognare i maiali è una tipologia di sogno abbastanza comune in quanto può toccare tutte le sfere personali da quelle sentimentali a quelle economiche per questo non bisogna pensare che sia una cosa abbastanza strana.

Perché sogniamo i maiali

In generale, come abbiamo appena anticipato, il maiale ha un duplice significato che può intaccare la sfera sentimentale che quella finanziaria che però può essere sia positiva che negativa. Infatti, nel primo caso vuol dire che si ha un ossessione amorosa che questa deve essere subito controllata o dominata poiché a lungo andare può portare ad un rifiuto o anche ad una derisione.

Per quanto riguarda il livello economico, invece, la simbologia è la ricchezza, molto probabilmente a causa del suo aspetto in quanto ricorda molto l’abbondanza poiché più il maiale mangia e più può produrre carne e più parti del corpo possono essere assimilati.

Sognare tanti maiali

Quando si sognano tanti maiali vuol dire che in questo periodo la sognatrice o il sognatore sta avendo un grande guadagno e per questo le piace ammirare tutta la sua ricchezza. Nel caso in cui invece si sognasse solo un maiale il significato è l’esatto contrario, ovvero, che non si avranno guadagni ma anzi si andrà in perdita.

Sognare maiali rosa

Se si sognassero dei maiali rosa significa che è meglio tenere per sé, almeno per il momento, tutti i propri profitti o vincite, inoltre è necessario non raccontare agli altri neanche notizie intime personali per non evitare di trovarsi nei guai e di vivere tranquillamente.

Sognare maiale nero

Quando si sogna un maiale nero vuol dire che si stanno avendo o si avranno o problemi nell’ambito familiare, infatti, incomprensioni e attriti di vecchia data non gioveranno, nell’immediato, ad un riappacificamento.

Sognare un maiale che viene ucciso

Se si sognasse un maiale che viene ucciso da qualcuno significa che si avrà un momento molto favorevole per investire sia per quanto riguarda al livello economico e sia per quanto riguarda al livello amoroso. Nel caso in cui nel sogno il maiale viene ucciso dalla sognatrice o dal sognatore vuol dire che si avranno delle soddisfazioni personali nel campo sentimentale.

Sognare dei maialini

Quando si sognano dei cuccioli di maiali il significato è molto positivo in quanto è un simbolo di fecondità e produttività. Infatti, può darsi che a breve per le donne è in arrivo una gravidanza mentre per quanto riguarda gli uomini è in arrivo una promozione a lavoro che potrà risolvere tutti i loro problemi.

Sognare maiale grasso

Nel caso in cui si sognasse uno o tanti maiali grassi vuol dire che tutti soldi che si hanno verranno persi a causa di una male gestione o sperperi oppure a causa di spese assolutamente necessario per poter sopravvivere.

Sognare maiale magro

Quando si sogna un maiale magro significa che si avrà per un breve periodo di fatica nel guadagnare ma quel poco si riuscirà a mettere da parte per cercare di risolvere dei problemi finanziari o meglio per poter realizzare alcuni desideri che erano persi per sempre.

