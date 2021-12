Chi è nato oggi 14 dicembre: i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi nati il 14 dicembre, quindi tanti sono anche gli auguri di compleanno da fare oggi ai vip. Partiamo con l’attrice e cantante britannica ma naturalizzata francese Jane Birkin, nata a Londra nel 1946. Diventata famosa nel 1966 per il suo topless nel film di Michelangelo Antonioni Blow-Up, scandalizza ancora il mondo quando nel 1969 incide la canzone Je t’aime… moi non plus insieme a Serge Gainsbourg. Il suo status di icona fashion è sancito negli anni Ottanta quando Hermès le dedica la Birkin Bag. Sul piano della vita privata, Birkin ha sposato a 19 anni il compositore inglese John Barry e da lui ha avuto la prima figlia Kate, nata nel 1967 e morta tragicamente a Parigi nel 2003. Nel 1971 nasce, dalla relazione con Gainsbourg, Charlotte anche lei attrice e cantante. Dopo la fine della lunga relazione con lo chansonnier francese, sposa il regista Jacques Doillon. Da questo matrimonio è nata la terza figlia, Lou, insieme alla quale ha disegnato una collezione per La Redoute.

Festeggia il compleanno lo stesso giorno un’altra cantante e attrice, questa volta statunitense: Vanessa Hudgens. Nata a Salinas, in California, nel 1981, diventata famosa nel 2006 per il ruolo di Gabriella Montez interpretato nel film Disney High School Musical e nei suoi seguiti High School Musical 2 e High School Musical 3: Senior Year, ha ottenuto il consenso della critica con il film Bandslam, ultima apparizione cinematografica di David Bowie. Alla recitazione ha affiancato la carriera musicale pubblicando due album, V nel 2006 e Identified nel 2008.

Il 14 dicembre bisogna fare gli auguri anche alla showgirl Elena Barolo. Originaria di Torino, dove è nata nel 1982, è diventata famosa come “velina bionda” di Striscia la notizia accanto a Giorgia Palmas. Nel frattempo studia recitazione e, una volta lasciato il bancone del TG satirico di Canale 5, partecipa a varie sit-com e soap opera come Centovetrine. Dal 2012 ha iniziato ad affiancare alla carriera televisiva quella di fashion blogger inaugurando il sito affashionate.com.

