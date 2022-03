Cosa significa sognare Gesù

Sognare Gesù Cristo è una scena onirica che può accadere sia a chi ha la fede e a chi no ma con la differenza che nel primo caso riesce tranquillamente a spiegarsi il motivo per cui si è fatto questo sogno mentre al contrario chi non è credente ne rimane sbigottito e anche un po’ incredulo.

Perché sogniamo Gesù Cristo

In generale, quando si sogna una figura religiosa significa che si ha bisogno si di protezione poiché si ha paura di alcune conseguenze che hanno portato a dei determinati comportamenti che si hanno avuto con persone. L’importante è ricordare come sempre che in base al contesto e dallo stato d’animo che si prova al momento del sogno il significato cambia.

Sognare il Signore

Sognare il Signore ha la stessa valenza di sognare Gesù Cristo poiché come sappiamo sono la stessa cosa. Infatti, è un termine che non si utilizza molto spesso per chi non è credente in quanto è il figlio di Dio, nato per opera dello Spirito Santo nel grembo di Maria ovvero la Madonna.

Nella Bibbia, infatti, nel Nuovo Testamento è sempre stato descritto come il Re dei Re la persona che ci salverà da tutti mali e anche dopo la sua morte è capo indiscusso della Chiesa che ha come suo vicario ed emissario il Papa.

Sognare di vedere Gesù

Quando si sogna di vedere Gesù vuol dire che la sognatrice o il sognatore avrà un prospero avvenire che colpirà tutte le sfere sia quella economica, quella sentimentale e quella familiare. Questo significato è lo stesso nel caso in cui la persona che effettua il sogno è sia credente che non credente.

Sognare Gesù bambino

Se si sognasse Gesù bambino significa che la sognatrice ha molte responsabilità nella vita reale, le quali però non riesce a gestirle per questo nel suo inconscio vuole ritornare o riavere la sua innocenza con una protezione Divina.

Sognare Gesù Cristo che piange

Quando si sogna Gesù Cristo che piange vuol dire che in questo periodo si sta trattando male una persona molto vicina alla sognatrice o al sognatore, la quale però è molto insicura e fragile ed è una persona che non si merita questo trattamento. Infatti, la persona che effettua questo sogno sa di sbagliare e questo sogno è il prezzo delle suo azioni.

Sognare una croce di legno

Se si sognasse una croce di legno significa che è in arrivo una grave dispiacere che potrebbe essere una malattia o una scomparsa improvvisa. Le conseguenze di questo dispiacere porteranno solo aumenti di responsabilità nella vita della sognatrice.

Sognare Gesù che porta una croce

Quando si sogna che Gesù Cristo porta una croce vuol dire che si sta passando un periodo molto difficile con tante problematiche ma arriverà un aiuto insperato da una persona influente, il quale porterà benessere momentaneo.

Sognare Gesù Cristo che benedice

Se si sognasse che Gesù benedice la sognatrice o il sognatore significa che qualcuno stia facendo azioni ingiusti nei riguardi di quest’ultima e questo porta dispiacere e sofferenza ma grazie alla benedizione che viene fatta il momento propizio arriverà.

Photo credits : Instagram