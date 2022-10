Alcuni suggerimenti per comportarsi in maniera corretta varcata la soglia di un casinò terrestre, mantenendo il decoro che si addice a un luogo pervaso da un’atmosfera gradevolmente raffinata.

Quando si entra in un casinò per la prima volta non è raro provare una sorta di senso di smarrimento. Passando attraverso le file sconfinate di slot machine e tavoli verdi è infatti facile perdersi, e può volerci un po’ di tempo per iniziare a orientarsi senza lasciarsi confondere da suoni, luci e arredi sofisticati che lasciano a bocca aperta chi varca la soglia d’ingresso.

La quasi completa mancanza di indicazioni contribuisce a complicare maggiormente le cose, amplificando la sensazione dei visitatori di trovarsi in un labirinto. Il consiglio per iniziare a orientarsi e a muoversi con disinvoltura tra i numerosi giochi da casinò è quello di individuare il prima possibile qualche punto di riferimento ben riconoscibile da utilizzare come bussola.

Casinò e bon ton: regole di comportamento per giocatori e visitatori principianti

Anche nel caso in cui ci sia il timore di dare troppo nell’occhio e di fare capire a tutti di essere nuovi del posto, non c’è motivo di preoccuparsi. Il segreto sta semplicemente nel sapersi comportare rispettando le più comuni regole di bon ton proprie delle sale da gioco.

Ecco allora cosa suggerisce il galateo del casinò, quali sono le cose da fare e gli errori da evitare al fine di “sembrare di casa” e non rischiare di sembrare fuori luogo.

Dress code

Mai e poi mai presentarsi all’ingresso di un casinò in tenuta sportiva o con abbigliamento da spiaggia. Un grosso no, quindi, va a scarpe da ginnastica, pantaloncini, canotte, infradito, tute da ginnastica, jeans strappati, ciabatte e così via. Sì invece ai capi casual-eleganti, specialmente di sera. Sarebbe buona norma verificare in anticipo, magari consultando il sito web della sala da gioco interessata, se è previsto un codice di abbigliamento e cosa prevede. In linea di principio, è comunque consigliabile che gli uomini indossino almeno la giacca. Le regole sono di norma più per le donne, a cui è richiesta una minore eleganza senza tuttavia rinunciare a stile e sobrietà.

Mance

Non è un obbligo, ma nei casinò è buona prassi lasciare una mancia ai croupier e ai dipendenti. La pratica è infatti diventata una consuetudine abbastanza consolidata e un segno di apprezzamento per il servizio offerto. Oltre a ricompensare i dealer e tutti i professionisti che lavorano ai tavoli di roulette, poker, blackjack e altri giochi da casinò, si possono dare mance anche ai camerieri o agli assistenti presenti nelle sale slot, se non altro per scaramanzia.

Chi invece non crede nella buona o nella cattiva sorte e non è incline all’abitudine delle mance preferirà giocare comodamente da casa sui siti per giocare alle slot online, con un vastissimo catalogo di titoli, RTP (percentuale restituita al giocatore sotto forma di vincita) elevati e bonus super convenienti.

Sedersi ai tavoli

Dal momento che i posti a sedere ai tavoli verdi sono limitati, la regola vuole che ci si sieda soltanto quando si ha davvero intenzione di effettuare una puntata e di partecipare al gioco. Chi preferisce assistere a una partita di blackjack, a un giro di roulette o ad altro dovrà pertanto farlo con discrezione stando a leggera distanza. E meglio ancora, in silenzio, avendo cura di non disturbare i giocatori; per chiacchierare, è meglio accomodarsi con calma a un tavolo del bar.

Toccare le fiches

Una regola dei casinò che tutti dovrebbero conoscere e rispettare è quella che vieta di toccare le chips (o fiches) una volta che le puntate sono state effettuate. Per essere sicuri di non commettere errori da principianti, è sempre meglio aspettare che sia il croupier o il dealer a fare la prima mossa, evitando così di mettere le mani sulle fiches di altri giocatori.

Lo stesso discorso vale anche per le carte da gioco. Per tutelarsi dal rischio di trucchi e imbrogli da parte dei giocatori, i casinò vietano tassativamente di toccare le carte scoperte disposte sui tavoli, pena la confisca della puntata o la sospensione dal turno di gioco. I dealer potrebbero fare un’eccezione con i gambler principianti, ma non si tratta comunque di una concessione da dare per scontata.

Parlare al croupier

Parlare ai croupier è consentito per chiedere informazioni in merito alle regole di gioco. È buona educazione farlo approfittando delle interruzioni o tra una partita e l’altra, per evitare di dare fastidio ai giocatori o di distrarli. In ogni caso, bisognerebbe comunque evitare di essere troppo insistenti con le domande o di chiedere consigli che potrebbero influenzare gli esiti del gioco.

Parlare al cellulare

Può sembrare superfluo, ma è sempre meglio ricordarlo. Come in tutti i luoghi pubblici, anche nei casinò il telefono andrebbe tenuto silenziato. La cosa peggiore da fare sarebbe usarlo nei pressi dei tavoli o per scattare fotografie e fare filmato che, inutile dirlo, è assolutamente proibito.

Conclusioni

Andare nei casinò tradizionali è un’esperienza divertente e affascinante, purché si conoscano e si rispettino alcune semplici regole di etichetta e bon ton.