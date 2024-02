Come conquistare una donna matura

La lei alla quale non riesci a smettere di pensare è più grande di te? Ecco alcune cose che ti può essere utile sapere e qualche consiglio per corteggiare e conquistare una donna matura!

Al di là degli stereotipi e della facile ironia, le donne mature hanno un fascino al quale molti ragazzi e uomini non riescono a resistere. Se è il tuo caso, qui trovi alcune cose da sapere e qualche consiglio per conquistare una lei più grande di te e fare funzionare la relazione.

5 buoni motivi per frequentare una donna matura

Il rischio di cadere in qualche cliché c’è, senza dubbio. Ma è altrettanto vero che dei buoni motivi oggettivi per frequentare una donna matura esistono. Elencarli tutti non si può, però ce ne sono cinque che vale la pena citare.

In rigoroso ordine sparso, uno è la maggiore consapevolezza e sicurezza di sé. Una donna matura ha vissuto le proprie esperienze e ne ha fatto tesoro, conquistando solidità ed equilibrio nel condurre la propria esistenza e le relazioni. Un altro è la capacità di vedere con chiarezza i propri obiettivi e l’impegno a non perdere tempo per raggiungerli. Una lei con qualche anno di più sa cosa vuole e va dritto al punto, senza perdersi tra “se” e “ma” e senza estenuanti e inutili strategie.

La ricchezza di interessi e argomenti è un ulteriore valido motivo per frequentare una donna matura. Se ti piace una lei più grande di te, le conversazioni non saranno mai noiose. Sotto un profilo squisitamente pratico, inoltre, una donna matura ha una propria indipendenza economica, cosa che ha un peso non trascurabile negli equilibri di coppia e permette di fare piani senza dover dipendere da nessuno.

Last but not least, una lei con qualche o diversi anni più di te conosce il proprio corpo, sa cosa desidera e non si fa problemi a chiederlo. Anzi…

Come corteggiare una donna matura

Esistono delle “regole d’ingaggio” speciali per corteggiare una donna matura? Sì e no. Una lei più grande di te è probabile che abbia vissuto più relazioni ed esperienze e non sia facile da stupire, ma non è detto. Così come non è detto che abbia gusti complicati e aspettative molto alte.

Il punto sta nel capire che tipo di donna matura hai davanti. Se è stata delusa dagli uomini, l’onestà e la schiettezza sono le tue carte vincenti. Se non vuole relazioni serie, ma è in cerca di divertimento, la leggerezza è la chiave per conquistarla. Se vuole costruire un rapporto serio e duraturo, dimostrale che hai la maturità per stare al suo fianco (naturalmente, se avere una storia così è quello che desideri anche tu).

Certo, non è facile. Per riuscirci devi metterti in ascolto (non solo con le orecchie) e imparare a cogliere e dare il giusto significato ai segnali che ti lancia (e non ti lancia). È un atteggiamento di apertura e accoglienza che vale sempre, ma per le donne mature un po’ di più, perché hanno l’esperienza per scoprire e smascherare i giocatori e i bluff al primo sguardo…

Fare funzionare una relazione con una donna matura

Qual è il “segreto” per fare funzionare una relazione con una donna matura? Anche in questo caso, non c’è una risposta univoca e tutto dipende dall’inestracibile mix di carattere e vissuto. In generale, però, con il passare degli anni si accentua la volontà di non perdere tempo a fare cose che non si desiderano o non interessano. Nel contesto di una relazione, ciò significa avere meno pazienza e più cinismo.

Quindi, cosa puoi fare perché la tua storia d’amore con una lei più grande funzioni? Una buona risposta è “evitare le complicazioni”. Questo non vuole dire vivere una relazione superficiale (o anche sì, dipende da come impostate il vostro rapporto), ma prendere il meglio di ciò che lo stare insieme porta con sé.

Sembra banale, ma stare bene, essere leggeri, godere delle piccole cose, non impuntarsi sui problemi bensì “lasciare andare” è la chiave per fare funzionare una relazione con una donna matura.

